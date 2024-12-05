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Операции не будет - нет света. Когда больницы под обстрелом

Лилия Ржеутская
5 декабря 2024 г.

Из-за российских обстрелов украинской энергосети больницы не могут полноценно оказывать медицинские услуги, а пациентам наносится вред здоровью. Об этом говорится в исследовании "Врачей за права человека" и Truth Hounds.

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Во время операции в больнице города Днепр
Во время операции в больнице города Днепр Фото: DW

Широкомасштабные и систематические атаки России на объекты энергетической инфраструктуры  Украины поставили под угрозу жизнь пациентов и нанесли ущерб работникам сферы здравоохранения, заявила международная правозащитная организация "Врачи за права человека" (PHR), а также украинская общественная организация Truth Hounds. 4 декабря 2024 года эти организации обнародовали совместное исследование "Здравоохранение во тьме: влияние российских атак на энергетику в Украине".

Хирургические операции с фонариками: реальность для Украины

Авторы исследования констатируют, что, начиная с февраля 2022 года, в Украине зафиксировано не менее 1539 подтвержденных атак на медицинских работников и объекты инфраструктуры здравоохранения. По меньшей мере, 104 атаки повлияли на работу систем водо- или энергоснабжения больниц.

"Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины повлекли за собой каскад далеко идущих последствий, нарушая множество аспектов повседневной жизни. Эти удары - это не просто "неудобства" для гражданских, они представляют серьезную угрозу жизни и здоровью миллионов людей", - отметил Роман Коваль, соавтор отчета и руководитель исследовательского отдела Truth Hounds.

Частично разрушенное в ходе российской атаки здание больницы в городе Сумы
Частично разрушенное в ходе российской атаки здание больницы в городе Сумы (сентябрь 2024 года)Фото: Sergei Gapon/National Police of Ukraine/AFP

"Российские атаки на энергосеть Украины лишили пациентов жизненно необходимой медицинской помощи, погрузили операционные в темноту и нарушили работу критически важного оборудования", - добавляет Ульяна Полтавец, соавтор исследования и координатор по реагированию на чрезвычайные ситуации "Врачей за права человека" в Украине.

В исследовании собраны факты российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, которые привели к прерыванию или задержке операций, заставляя хирургов оперировать в темноте с фонариками, к сбоям в системах жизнеобеспечения, прекращению подачи воды в больницы, к выведению из строя диагностического и лечебного оборудования. Авторы исследования констатируют, что из-за нехватки электроэнергии участились случаи, когда пациенты испытывают панические атаки и сердечную аритмию, осложнилось предоставление услуг по уходу за материнством и т.д.

Российские обстрелы энергосистемы убивают пациентов в больницах

В рамках исследования "Врачи за права человека" и Truth Hounds провели также онлайн-опрос среди медицинских работников по всей Украине, чтобы понять, как атаки на медицинскую и энергетическую инфраструктуру влияют на здоровье населения Украины, условия труда медицинских работников и опыт пациентов. В опросе принял участие 2261 медик.

Операция в госпитале в городе Днепр
Операция в больнице в городе ДнепрФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

92% медицинских работников сообщили о перебоях с электроэнергией в своих медицинских учреждениях из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Работники сферы здравоохранения указали также на то, что эти случаи нанесли непоправимый вред здоровью и даже смерть пациентов. Две трети медицинских работников (66%) заявили, что перебои с электроэнергией из-за атак на энергетическую инфраструктуру повлияли на медицинские процедуры в их учреждениях. 8% опрошенных сообщили о задержках плановых операций, 2% - о вынужденных перерывах во время операции, еще 2% рассказали о перебоях в системах жизнеобеспечения пациентов из-за проблем с энергоснабжением.

По словам медиков, прекращение электроснабжения, возникающее в результате российских ракетных и дроновых атак, приводит к неисправности диагностического оборудования, такого как рентгеновские аппараты и МРТ, к проблемам с хранением лекарств и биологических образцов, таких как кровь или эмбрионы. 83% медицинских работников подверглись повышенному стрессу, нервному истощению и другим трудностям из-за атак на энергетическую инфраструктуру и нарушения предоставления услуг.

Стресс и истощение среди украинских врачей

"В нашей профессии врача в принципе невозможно работать без отсутствия электроэнергии. Мы готовились, что будут перебои, у нас есть генератор, планируем устанавливать солнечные панели, но когда была атака на "Охматдет", то мы двое суток были без света и было тяжело. Генераторы не включают на весь корпус и ты не знаешь, насколько выключаются свет, а у тебя есть реанимация, которая зависит от света, есть приборы, есть какие-то срочные пациенты", - прокомментировала в разговоре с DW Леся Лисица, врач-офтальмолог Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей от российского ракетного удара в июле этого года.

Разрушенная в результате ракетной атаки часть здания детской клиники "Охматдет" (июль 2024 год)
Разрушенная в результате ракетной атаки часть здания детской клиники "Охматдет" (июль 2024 год) Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Ежедневная работа в экстремальных условиях в результате российских обстрелов медицинских учреждений и энергетических объектов, как рассказала Лиса, вызывает стресс и нервное истощение украинских врачей. "Если исчезает свет во время операции, то ты завершаешь максимально на том этапе, который есть, и дальше продолжаешь уже после. Это очень тяжело", - делится опытом врач.

Российские атаки - насилие против гражданских

Как отмечается в исследовании, несмотря на четкие нормы международного права, защищающие медицинскую и энергетическую инфраструктуру во время вооруженных конфликтов, атаки на энергосеть и медицинские учреждения  стали характерным признаком российского вторжения в Украину. Во многих случаях, констатируют авторы исследования, эти атаки нарушают международное право, в частности, законы войны и права человека на жизнь и здоровье, и могут приводить к уголовной ответственности в соответствии с международным уголовным правом.

"С приближением зимы международное сообщество должно поддержать украинских медиков и работать над прекращением этого смертельного насилия против гражданских, включая атаки на больницы, электростанции и другую гражданскую инфраструктуру. Глобальное сообщество должно активизировать усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права", - отмечает Ульяна Полтавец.  

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