ВС РФ ударили по больнице в Сумах, погибли восемь человек

Россия дважды атаковала больницу в Сумах беспилотниками "Шахед", известно о восьми погибших и 12 раненых. На момент ударов в медучреждении находились более ста человек.

Российские войска утром в субботу, 28 сентября, атаковали одну из больниц в украинском городе Сумы беспилотниками "Шахед". В результате погибли восемь человек, не менее 12 ранены, сообщили в Национальной полиции Украины , уточнив, что на момент ударов в больнице находились 124 человека: 86 пациентов, в том числе 15 маломобильных, и 38 сотрудников медучреждения.

Фотографии последствий российских атак опубликовал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия. Она воюет с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир с помощью силы - только это единственно верный путь", - подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что удары были нанесены дважды: в результате первой атаки был убит один человек, остальные погибли во время повторного удара, когда происходила эвакуация пациентов и персонала. Разрушены перекрытия нескольких этажей больницы. Сейчас, по данным украинской полиции, все пациенты и медицинский персонал эвакуированы.

РФ нанесла массированный удар по Украине

В ночь на 28 сентября российские войска обстреляли территорию Украины ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила 69 ударных беспилотников из 73 и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Работа ПВО была зафиксирована в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.