Атака РФ на Западную Украину стала самой масштабной за войну

Россия в ночь на 13 декабря выпустила по Украине 93 ракеты и около 200 беспилотников. Часть ракет сбили истребители F-16, сообщил президент Владимир Зеленский.

Западные регионы Украины подверглись самой массовой с начала полномасштабной войны атаке со стороны российской армии. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщают местные власти.

Удар по Западной Украине

"Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры", - сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, пострадавших нет, но часть ракет достигла цели.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что из-за обстрелов в регионе будут изменения в графиках отключений электроэнергии. Об обстрелах также сообщили главы военных администрации Кировоградской и Тернопольской области Украины.

Минэнерго Украины сообщило, что это уже 12-я за этот год массированная атака на объекты гражданской энергетической инфраструктуры страны. Сегодня введены дополнитльные ограничения на энергоснабжение. Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что атакованы теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование. В каком регионе, не уточняется.

Истребители F-16 сбили российские ракеты

По данным Владимира Зеленского, всего в ночь на пятницу российская армия выпустила по Украине 93 ракеты, в том числе крылатые и баллистические, а также около 200 беспилотников. Удалось перехватить 81 ракету, из них 11 штук сбиты благодаря истребителям F-16, отметил президент Украины.