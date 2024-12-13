Россия вновь атакует энергетическую систему Украины

Компания "Укрэнерго" сообщила о расширении мер по отключению электроэнергии в Украине на фоне массированной атаки России.

Энергетическая система Украины в пятницу, 13 декабря, подвергалась массированным ударам со стороны России. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко в Facebook .

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергетической системы. Как только будет разрешена ситуация с безопасностью, будет уточняться причиненный ущерб", - говорится в его посте.

Между тем компания "Укрэнерго" сообщила утром 13 декабря в Telegram, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты страны "объем применения мер по ограничению потребления" энергии в этот день был увеличен. "С актуальным графиком отключений можете ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", - уточнятся в сообщении.

Последствия массированной атаки РФ на Украину

Тем временем украинское онлайн-издание "Думская" передало со ссылкой на своего корреспондента в Одессе, что утром 13 января в городе прогремело несколько взрывов. "Россия атаковала наш город с Черного моря калибрами (российская крылатая ракета "Калибр". - Ред.) и баллистическими ракетами", - указано в публикации. Как пишет издание со слов местных жителей, утром 13 декабря в некоторых районах Одессы произошло отключение электроэнергии и подачи воды. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер к моменту публикации не сообщал в Telegram о последствиях российских атак на регион.

Онлайн-издание "РБК-Украина" пишет, что взрывы утром 13 декабря были слышны также во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Воздушные силы ВСУ на протяжении утра 13 декабря неоднократно информировали в Telegram о ракетах различного типа и БПЛА, летящих в направлении ряда украинских областей: Николаевщины, Сумщины, Черниговщины, Черкащины, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской областей.

О последствиях этих атак в канале Воздушных сил ВСУ к моменту публикации не сообщалось.