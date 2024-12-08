Как бюрократия усложняет ремонт западного оружия в Украине

"Я оцениваю пушку как лучшую, самую точную. По защите для личного состава - как самую прочную", - артиллерист Богдан Нагай нахваливает немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000), состоящие на вооружении его бригады.

Есть, однако, одна большая проблема, признается командир дивизиона - поломки из-за интенсивной эксплуатации. Среди наиболее распространенных проблем украинский военный называет сбои программного обеспечения, перегрев блоков управления и поломку стволов. Из-за этого порой до двух третей немецких гаубиц временно непригодны к эксплуатации, говорит собеседник DW. Даже те работы, которые украинские ремонтники могут проводить в полевых условиях, такие как замена стволов, подолгу откладываются из-за нехватки запчастей. "Как долго - зависит от запчастей. От двух месяцев до полугода", - констатирует артиллерист.

Почему все затягивается и простаивает критически необходимое на фронте оружие? "Моя​ задача - стрелять. А там я уже дальше не вникаю, почему оно так. Возможно, где-то кто-то с кем-то не договорился, возможно, трудности поставок или же у самих немцев этих запчастей нет", - рассуждает военный.

Ремонтировать оружие, не вывозя за границу

Для политиков в Германии проблемы с ремонтом поставленной Украине техники - уже давно не секрет. "Это абсурдно, но на данный момент больше оружейных систем выведены из эксплуатации из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", - возмущался еще в сентябре председатель комитета бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber) в интервью газете Bild. С тех пор проблема, очевидно, никуда не делась, хотя есть и некоторые сдвиги. В начале октября производитель гаубиц - германо-французский оборонный концерн KNDS - открыл в Киеве дочернее предприятие и офис, который должен улучшить координацию с правительственными учреждениями и украинскими ремонтными предприятиями.

Самоходная артиллерийская установка CAESАR производства KNDS на вооружении ВСУ Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

"Появление​ KNDS-Украина должно дать украинской промышленности возможность осуществлять ремонт и обслуживание таких систем производства KNDS как Leopard 1 и 2, CAESАR, AMX 10 RC, Panzerhaubitze 2000 и зенитная установка Gepard", - отмечается в пресс-релизе концерна. В документе подчеркивается, что в результате этого парк исправной техники в распоряжении Вооруженных сил Украины должен значительно пополниться. По информации KNDS, в Украине концерн в сотрудничестве с украинскими партнерами будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также запчасти.

"Это позволит оптимизировать​ процесс поставки и производства необходимых компонентов", - отметили в украинском минобороны в ответ на запрос DW. В ведомстве уверены, что создание совместных предприятий и представительств производителей в Украине поможет ускорить ремонт западной техники. "Уже​ проходит интенсивное обучение ремонтного персонала в Украине", - отметил в беседе с DW один из специалистов, осведомленных об организации ремонта западной техники. По данным инсайдеров, в Украину из Германии и Франции уже поступает оборудование, необходимое для ремонта гаубиц, танков и прочей тяжелой техники.

Берлин помогает организовать ремонт в Украине

О создании ремонтных мощностей для немецкой техники в Украине говорит и официальный Берлин. "Мы стремимся предоставить Вооруженным силам Украины запасные части и оборудование в больших объемах, чтобы они самостоятельно могли производить ремонт техники и ее обслуживание. Промышленные предприятия ищут новые производственные решения, возможности сотрудничества с украинскими предприятиями для поиска практических технических решений, чтобы снизить дефицит запчастей", - отметили в министерстве обороны Германии, отвечая на запрос DW.

Кроме запчастей со складов бундесвера, добавляют в ведомстве, немецкая сторона организует также тренинги для украинских ремонтников, помогает оснащать ремонтные цеха и предоставляет крупногабаритный спецтранспорт для перевоза поврежденной техники. "Мы также предоставляем мультимедийное сопровождение ремонтных работ и техническую документацию", - отметили в минобороны.

Стволов гаубиц нужно много и быстро

Война вскрыла немало недостатков в организации европейской оборонной промышленности, констатируют собеседники DW "не под запись". В частности, проблема быстрого износа стволов гаубиц, по информации инсайдеров, с которыми пообщалась DW, усугубляется недостаточной стандартизацией. Оказывается, далеко не все производители, даже внутри ЕС, сертифицируют свою продукцию для всех основных видов оружия. "Украинцы​ используют на немецких гаубицах любые снаряды 155 мм, которые найдут. Но без сертификации не все из них могут использоваться на Panzerhaubitze без риска для оборудования", - критикует собеседник DW.

В концерне Rheinmetall, который производит стволы для PZH 2000, уверяют, что отреагировали на дефицит, возникший из-за быстрого износа. "Мы уже существенно увеличили объемы производства стволов, чтобы удовлетворить спрос", - сообщили в пресс-службе немецкого концерна, отвечая на запрос DW. Немецкий производитель отметил, что в Украине уже работает ремонтный цех Rheinmetall.

Гаубицы в производственном цеху Rheinmetall в Германии (фото из архива) Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

"Военный Шенген" для перевозки оружия

Есть, однако, еще одна большая проблема, которая тормозит восстановление техники - бюрократия. Чтобы отправить, скажем, сменные стволы для гаубиц или любую другую запчасть, которую ждут в Украине, в Германии нужно получить на каждый экземпляр экспортную лицензию для продукции военного назначения.​ "Вместо недель процесс затягивается на месяцы", - сетует представитель одного из оборонных предприятий в беседе с DW.​ По его словам, производители очень ждут создания "военного Шенгена", который недавно инициировал немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Речь о том, чтобы гармонизировать законодательство стран ЕС таким образом, чтобы в особом режиме военного времени внутри сообщества действовал упрощенный разрешительный режим, который бы максимально ускорил перевозку оружия и компонентов между странами ЕС - без экспортных лицензий в нынешнем виде. "Это должно стать приоритетной задачей для нового еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Важно, чтобы Украина стала частью этого "военного Шенгена", подчеркнул в разговоре с DW собеседник в одной из немецких компаний по производству оружия.

"До года на ремонте, если не больше"

Пока же "военного Шенгена" нет, каждая гаубица или другая единица европейской тяжелой техники, которая для сложного ремонта должна быть вывезена в страны ЕС, исчезает на месяцы. "​Украина - не член ЕС, трудности возникают уже на этапе прохождения таможенных процедур на границе", - объясняют осведомленные специалисты.

Так, сильно поврежденные Panzerhaubitze 2000 вывозятся на ремонтную базу в Словакию. "Когда они туда попадают, они там до года на ремонте, а может и больше", - признался в разговоре с DW артиллерист Богдан Нагай. Он сетует, что дефицит артиллерийских систем, который усугубляется затяжными ремонтами, влечет за собой много проблем на поле боя. Не только из-за постоянного преимущества россиян в артиллерии, но и из-за необходимости "закрывать дыры в обороне" постоянным перемещением средств между разными участками фронта. Постоянное​ перемещение орудий опасно и для них, и для личного состава. Но приходится. У нас выбора нет", - признается Нагай. Военные из других бригад подтвердили в беседе с DW, что проблемы со стволами возникают и с другими гаубицами, в частности, американского производства.

Грузовик, на который погружена гаубица PZH 2000, едет по Германии, транспортируя технику из Нидерландов в Украину (фото из архива) Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Ремонт оружия в Украине: "Вытачиваем, что​ можем"

Беседы DW с артиллеристами и военными из других родов войск показали, что трудности с ремонтом касаются любого западного оружия. За годы войны украинские ремонтники научились "выкручиваться", находя аналоги оригинальных запчастей. Это, однако, удается только в случаях, когда речь идет о низкотехнологичных компонентах. "В начале 2022 года запчасти были, которые партнеры поставили. А потом уже начались трудности. Мы даже нашли своих специалистов, свои предприятия в Украине, где можно вытачивать некоторые детали, которых нет на складах", - рассказал ремонтник 17-й танковой бригады с позывным "Кинолог".

О вытачивании деталей "кустарным образом" рассказал DW и Виктор (фамилия не называется по просьбе собеседника. - Ред.), ремонтник одного из подразделений, воюющих в Донецкой области. По его словам, мастерскую в полевых условиях ему помогли обустроить волонтеры. "За более чем два года я отправил на ремонт 16 американских минометов, из них вернулись отремонтированными два. Поэтому стараемся делать своими силами, что можем", - признается Виктор. По его словам, проблемы с запчастями касаются не только тяжелого оружия, но и стрелкового. "Польские​ автоматы лежат, потому что нет запчастей", - констатирует военный.