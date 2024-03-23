Оружейный концерн KNDS начнет производство в Украине

Группа оружейных предприятий KNDS, в которую входит французская компания Nexter и немецкая Krauss-Maffei-Wegmann, создаст дочернее предприятие для производства боеприпасов и запчастей для военной техники в Украине, чтобы усилить военную поддержку Киева на фоне успехов российской армии. Об этом сообщило агентство Bloomberg вечером в пятницу, 22 марта.

Указывается, что соответствующее соглашение было достигнуто 22 марта в ходе переговоров в Берлине между министрами обороны Германии и Франции - Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и Себастьеном Лекорню.

"Мы хотим объявить, что компания KNDS откроет локальное производство на территории Украины", - заявил Лекорню после этой встречи. По словам французского министра, новые мощности будут использоваться для производства запчастей и обучения местных рабочих. "Производство боеприпасов должно быть приближено к линии фронта, что будет очень важно для снабжения", - пояснил далее Себастьен Лекорню.

В свою очередь Борис Писториус указал, что цель проекта - "помочь Украине сделать производство боеприпасов более самодостаточным".

Что будет производить KNDS в Украине

Французский телеканал BFM уточняет на своем сайте, что подразделение KNDS в Украине будет производить комплектующие для самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar, танков AMX10CR, а также артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм.

Как подчеркивает агентство Bloomberg, "Киеву требуется достаточно боеприпасов в краткосрочной перспективе, поскольку средний объем боеприпасов, используемых российскими войсками каждый день, в 3-5 раз превышает объем, доступный ВСУ".

Где именно будет располагаться в Украине новая производственная площадка, неизвестно. "Это место может стать мишенью для российских войск, поэтому его держат в секрете. Это может быть подземный завод, оборудованный в блокгаузе, чтобы сделать его невидимым и неуязвимым", - передает BFM.

Ранее о намерении открыть завод для производства боеприпасов в Украине, создав совместное предприятие с местной компанией, объявил немецкий оборонный концерн Rheinmetall. В июле 2023 года официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти планы на брифинге, заявила, что, если такой завод построят, он станет "законной целью" для ВС РФ.

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