Предложение МО РФ о предельном возрасте службы было удалено

Законопроект о "едином предельном возрасте пребывания на службе" во время мобилизации пропал с сайта нормативных актов.

Подготовленный Минобороны России законопроект о едином предельном возрасте пребывания на службе во время мобилизации пропал с портала проектов нормативных правовых актов РФ. На это в воскресенье, 11 февраля, обратил внимание Telegram-канал "Военные адвокаты".

"Проект удален. Кажется, что-то пошло не так. Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена или был введен неверный адрес в адресной строке", - говорится на странице проекта при попытке открыть его.

Текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 8 февраля. Никаких официальных объяснений, что значит пропажа законопроекта, Минобороны не давало.

Минобороны предложило увеличить возраст службы в период мобилизации

Согласно предложению Минобороны, высшие офицеры во время мобилизации смогут находиться на службе до 70 лет, а все остальные военные мужского пола - до 65. На данный момент военнослужащие в звании ниже офицерского могут находиться в запасе до 50 лет, младшие офицеры - до 60, старшие - до 65, а высшие - до 70.

При этом, как утверждают авторы предложения, сейчас в законе нет такой нормы для тех, кто подписал контракт до 24 июня 2023 года или был мобилизован. "Законопроектом данная неопределенность исключается. Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - говорилось в документе, разработанном Минобороны РФ.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания ниже офицерских. Он также повысил предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

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