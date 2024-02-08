Минобороны РФ предложило увеличить предельный возраст службы

Министерство обороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для контрактников и мобилизованных. Текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 8 февраля.

Согласно предложению Минобороны, высшие офицеры во время мобилизации смогут находиться на службе до 70 лет, а все остальные военные мужского пола - до 65. На данный момент военнослужащие в звании ниже офицерского могут находиться в запасе до 50 лет, младшие офицеры - до 60, старшие - до 65, а высшие - до 70.

При этом, как утверждают авторы предложения о едином предельном возрасте пребывания на службе в период мобилизации, сейчас в законе нет такой нормы для тех, кто подписал контракт до 24 июня 2023 года или был мобилизован. В документе говорится также, что в период "специальной военной операции", как российские власти называют войну против Украины, "принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей".

Российские власти уже повысили возраст призыва и пребывания в запасе для военных

Очередь россиян на границе с Грузией после объявления мобилизации Фото: Daro Sulakauri/Getty Images

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания ниже офицерских. Он также повысил предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

В августе власти России повысили верхнюю планку призывного возраста на срочную службу - с 27 до 30 лет. Эти изменения должны начать действовать в 2024 году. Тогда же призывникам запретили покидать страну со дня внесения повестки в единый реестр или "со дня направления гражданину повестки".

В России формально продолжает действовать указ о мобилизации

В январе 2023 года председатель Псковского "Яблока" Артур Гайдук опубликовал ответ администрации президента на его обращение, в котором говорится, что действие указа президента об объявлении "частичной мобилизации" в России продолжается.

"28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. 31 октября Владимир Путин во время пресс-конференции подтвердил слова министра обороны. Однако, соответствующего указа издано не было, и его нет до сих пор", - прокомментировал ответ АП на свое обращение Артур Гайдук.

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