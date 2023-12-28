Минобороны РФ: В армии служат более 640 тысяч контрактников

Эти статистические данные впервые с начала войны России против Украины сообщило агентство РБК со ссылкой на материалы российского оборонного ведомства "Армия в цифрах - 2023".

Министерство обороны России впервые с начала военной агрессии против Украины назвало число служащих в вооруженных силах страны по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах - 2023", публикованных агентством РБК в четверг, 28 декабря. Ранее президент РФ Путин заявлял, что в 2023 году контракты заключили более 480 тысяч, уточняют в материале агентства.

РБК сообщает, что согласно полученной ими информации в военном ведомстве, в составе отрядов БАРС участие в российской военной агрессии приняли более 40 тыс. человек, выше 7 тысяч из которых сейчас продолжают выполнять боевые задачи на территории Украины. Уточняется также, что БАРС был создан в 2015 году в соответствии с указом Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В него вступили в том числе и представители казаческих объединений. Наибольшее количество, более 6,5 тысяч добровольцев, вступили в него из Краснодарского края и Ростовской области, следует из материалов Минобороны.

"В начале декабря заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что за первые 11 месяцев года на военную службу по контракту были приняты свыше 452 тыс. человек", - говорится также в материале РБК.

Путин: "Полторы тысячи - ежедневно"

Как заявил президент РФ 14 декабря во время прямой линии, Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска. "Полторы тысячи ежедневно по всей стране", - сказал он. По представленным им данным, набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс., причем, согласно его сведениям, "поток контрактников и добровольцев не сокращается". Также Путин сообщил, что в настоящее время на войне в Украине находятся 244 тысячи военнослужащих, и заверил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет.

1 декабря Путин подписал указ, согласно которому штатная численность российской армии увеличивается почти на 170 тысяч человек. Согласно указу, численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Документ опубликован на сайте Кремля. В Минобороны России заявили, что численность армии будет увеличена за счет "граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту".

ВВС: Потери РФ в 2023 году выросли в полтора раза

На прошлой неделе журналисты Русской службы ВВС на основе поименного списка погибших, который редакция ведет совместно с "Медиазоной" по открытым источникам, пришли к выводу, что потери российских военных в Украине в 2023 году оказались в полтора раза выше, чем в 2022 и достигли c начала вторжения 80 тысяч человек убитыми. По данным ВВС, еще 200 тысяч из состава оккупационных войск, предположительно, были тяжело ранены.

"Главная тенденция года - резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт "с гражданки". Две трети всех установленных нами погибших - это те, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцы, мобилизованные, заключенные и "новобранцы" частных военных компаний", - отмечается в материале.

В Украине предлагают мобилизовать еще полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно 450-500 тысяч человек. Готовится соответствующий законопроект, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады, указал глава украинского государства. 25 декабря о том, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных", сообщил в Telegram глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря в эфире национального телемарафона сообщил журналистам, что военное командование Украины не подавало запроса на конкретное число мобилизованных. "Что касается этой цифры (потребности в мобилизованных - Ред.), мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - добавил главком ВСУ.

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