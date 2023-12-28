Стратком: 7400 ракет запустила РФ по Украине с начала войны

Кроме ракет, по данным ВСУ, с февраля 2022 года Россия атаковала Украину около 3700 "шахедами". Из них украинские военные уничтожили около 2900.

Около 7400 ракет различных типов Россия запустила по Украине за время широкомасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило в Telegram-канале в четверг, 28 декабря, Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Стратком). "Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук - баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" использовали уже 48 штук", - говорится в сообщении.

По данным Страткома ВСУ, помимо ракет, РФ атаковала Украину около 3700 ударными беспилотниками Shahed. Из них Силы обороны уничтожили около 2900.

"РБК Украина": Россия продолжает наращивать производство ракет

По данным агентства "РБК Украина" со ссылкой на источники в украинской разведке, Россия при нанесении ударов по Украине, применила все виды своего ракетного оружия. Согласно имеющимся у агентства разведданным, по состоянию на начало ноября 2023 года в запасах РФ было около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, способных поражать цели на расстоянии более 350 километров.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова, на данные которого ссылается РБК, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню запасов, которые у них были до начала войны. По данным представителя ГУР, в октябре 2023 года России удалось произвести около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Помимо этого, страна-агрессор не прекращает производить модернизацию ракет Х-22.

Уход на более глубокие оборонительные позиции

Администрация президента США Джо Байдена постепенно меняет стратегию помощи Украине и обсуждает с Киевом переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны. Об этом сообщило накануне издание Politico со ссылкой на нескольких американских и европейских чиновников. По их словам, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирование "сильной руки" в случае переговоров с Москвой.

Как отмечает американское издание, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинцами вариант занятия более глубоких оборонительных позиций. Это включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью.

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