В РФ предельный возраст пребывания в запасе поднят на 5 лет

Владимир Путин подписал закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе. Это коснется как младших, так и офицерских званий. Вырос и предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Поправки внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе" и вступят в силу 1 января 2024 года. Повышение предельного возраста коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для тех, кто относится к первому разряду, предельный возраст увеличен с 35 до 40 лет, ко второму - с 45 до 50 лет, к третьему - с 50 до 55 лет.

Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве поднят с 60 до 65 лет, для младших офицеров - с 55 до 60 лет. Для высших офицеров (генералов) предельный возраст не меняли, он остался на уровне 70 лет.

Поднят предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны

Поправки также повышают предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны. Сейчас это 52 года для старших офицеров и 47 лет для младших. Согласно новым нормам, свой первый контракт с ведомством можно будет заключить в 62 года и 57 лет соответственно.

Кроме того, нововведение позволит иностранным гражданам подписывать контракты о пребывании в резерве, если их должность не будет связана с гостайной.

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