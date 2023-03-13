В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30 лет

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму РФ, возраст призыва увеличат с 18 лет до 21 года в три этапа. Предельный возраст призыва сразу же повысят с 27 до 30 лет.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в понедельник, 13 марта, на рассмотрение российского парламента законопроект о повышении призывного возраста на срочную службу в российской армии.

Законопроект предусматривает внесение поправокв закон "О воинской обязанности". Согласно документу, возраст призыва увеличат в три этапа с 18 до 21 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 лет, в 2025 году - от 20 лет, с 2026 года - от 21 года. Предельный возраст призыва сразу же повысят с 27 до 30 лет. При этом граждане, желающие служить в армии, смогут пойти на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Кроме того, депутаты предложили изменить закон "Об альтернативной гражданской службе". Согласно их поправкам, альтернативную службу смогут выбрать граждане от 18 до 30 лет. В то же время о повышении нижней возрастной границы речи не идет.

Отмечается, что лица, получившие отсрочки от призыва до вступления документа в силу, могут пользоваться отсрочками "до истечения срока их действия или до исчезновения их основании".

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

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