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Зеленский призвал Запад принять меры после ударов России

Алексей Волошинов
14 декабря 2024 г.

Президент Украины призвал западных союзников беспокоиться о своей безопасности больше, чем о стабильности в Москве после очередного обстрела со стороны армии РФ.

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Местные жители прячутся на станции метро в Кеиве во время обстрела армии РФ
Местные жители прячутся на станции метро в Кеиве во время обстрела армии РФФото: Alina Smutko/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад принять меры после очередной атаки российской армии на Украину. "Каждый раз, когда Россия наносит новые удары по нашей стране, это подчеркивает объективную необходимость: шаги, которые покажут Путину, что его террор не удастся", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его соцсетях в пятницу, 13 декабря.

По словам Зеленского, вместо того, чтобы искать пути прекращения войны, Владимир Путин продолжает использовать ракеты. "Однако наши партнеры не должны думать о том, как обеспечить стабильность таких фигур в Москве. Вместо этого они должны сосредоточиться на обеспечении стабильности для себя и для всего мира", - сказал президент Украины.

Комбинированная атака российских войск на Украину 13 декабря

Рано утром 13 декабря российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 94 ракет и около 200 беспилотников. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Владимир Зеленский сказал, что ВС РФ пытались перегрузить украинскую систему ПВО, а атака совпала с похолоданием. "Каждая ракета была направлена на энергетическую инфраструктуру, но благодаря точности наших защитников и надежности наших систем ПВО многие жизни были спасены", - заявил украинский лидер.

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