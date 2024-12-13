"Военкоры" РФ: Солдаты КНДР уже воюют в Курской области

Солдаты из Северной Кореи захватили село Плехово Курской области. Об этом сообщили сразу несколько "военкоров" РФ в четверг, 12 декабря.

Владимир Романов утверждает, что село захвачено "исключительно силами ССО Северной Кореи". "За 2 часа. Прошлись как ураган", - написал "военкор". По его словам, ВСУ потеряли при этом более 300 солдат убитыми.

Плехово 6 декабря на Курском направлении, действительно взяли бойцы корейских ССО. Прошли 2 км по минному полю, молниеносно ворвались, - утверждает Юрий Котенок. Он отмечает, что "операция заняла около 2,5 часа", убитых и раненых северокорейцы "унесли с собой".

Независимого подтверждения нет

"Позывных Ким (солдат из КНДР) завели в последний день, и рано утром 7 числа они с трех сторон ворвались в Плехово и это был крайний день, потом Плехово пало", - пишет Telegram-канал "Два Майора". Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, как утверждается, из Плехово, занятого российскими войсками. Установить этническую принадлежность солдат по кадрам невозможно.

Официального подтверждения данных сообщений с российской стороны нет. Комментариев из Киева об этих событиях также нет.

Во вторник, 10 декабря, аналитики украинского проекта DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле Плехово. Взятие села подтверждает и OSINT-аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Ни он, ни DeepState не сообщают об участии северокорейцев в боях.

Солдаты из КНДР в Курской области

Еще 8 ноября Владимир Зеленский сообщил, что солдаты КНДР вступили в бой с ВСУ в Курской области и несут потери. Позже об этом заявил и представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

11 ноября Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Среди прочего он предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из них подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

Участие солдат из КНДР в войне на стороне России резко осудили на Западе. Как писала газета The New York Times, именно это стало причиной, по которой Джо Байден разрешил атаковать ракетами ATACMS территорию РФ. В НАТО заявили, что РФ поощряет ядерную программу КНДР в обмен на солдат. Европарламент также осудил обращение Москвы к Пхеньяну о предоставлении войск.