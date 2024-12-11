В Беларуси не каждый верующий может войти в тюремную церковь

Если осужденному присвоили "низкий статус", в православную церковь его не пустят. Как священники работают с заключенными в белорусских тюрьмах и соблюдается ли тайна исповеди за решеткой, в материале DW.

Каждый осужденный, даже приговоренный к расстрелу, может встречаться со священником. Однако на практике это право часто нарушается, особенно если человек не признает вину и преследуется за политическую позицию. В колонии по воскресеньям можно ходить на службу, но вход в церковь открыт не для всех.

Могут ли силовики допрашивать священника?

По закону, каждому обвиняемому, который до приговора находится в следственном изоляторе, могут предоставить встречу со священником. Для этого нужно написать заявление и дождаться разрешения. По факту начальник часто отказывает, рассказал DW бывший адвокат. "Я защищал сразу несколько политзаключенных и не знаю ни одного случая, чтобы им разрешили встречу с православным или католическим священником, - пояснил он. - В 2020 году священников временно не допускали к заключенным, объясняли это пандемией. Но эту же причину называли даже в 2022-м, когда все уже забыли про коронавирус".

По словам собеседника, закон не обязывает администрацию исправительного учреждения допускать священнослужителей, вопрос остается на усмотрение начальника, поэтому сотрудники могут использовать это как дополнительное давление.

"Ограничивать могут не только политзаключенных. Я знаю о случаях, когда такие встречи запрещали обвиняемым в коррупции, которые отказывались признать вину", - продолжает экс-адвокат.

Формально неважно, в чем обвиняют человека, каждый может рассчитывать на разговор со священнослужителем. "В законе отдельно упоминается, что такое право есть даже у приговоренных к смертной казни, - уточняет собеседник. - И как раз таким осужденным стараются идти навстречу. Они содержатся, как правило, по два человека в камере, прогулки запрещены, обстановка довольно напряженная. У многих суицидальные мысли, так что администрация перестраховывается, чтобы человек успокоился".

В тюремную церковь не пускают заключенных с "низким статусом" Фото: Giorgos Kontarinis/ANE/Eurokinissi/picture alliance

Могут ли силовики заставить священника рассказать, что он узнал от заключенного? "По закону, его не могут допрашивать об обстоятельствах, которые стали известны на исповеди. То есть никто не будет вызывать священника на допрос как свидетеля, но нельзя исключить, что силовики не получат информацию неформально, - уточняет экс-адвокат. - Кроме того, в СИЗО установлена прослушка. И разговоры с адвокатами оперативки прослушивают, хотя это и запрещено по закону".

Почему некоторых заключенных не пускают в церковь

Осужденных, которые находятся на "химии", могут отпустить на службу в городскую церковь. Если же человек лишен свободы, он может посещать церковь или молитвенную комнату, которая есть в каждой колонии.

В заключении находится более 30 тысяч граждан, на них приходится около ста тюремных священников.

"На территории колонии стоит такая маленькая церковь, - рассказал DW Андрей, который отбывал наказание в колонии в Могилевской области. - Каждое воскресенье можно ходить на службу. Чтобы туда попасть, пишешь заявление на имя начальника. И если у тебя нет "низкого статуса", 99%, что никто не будет возражать. Даже если повесили статус "злостного нарушителя режима", церковь у тебя не забирают".

По словам собеседника, у осужденных с "низким статусом" никаких шансов попасть в православную церковь. "Во время службы нужно целовать икону, крест, - объясняет он. - Получается, тот, кто будет целовать их за человеком с "низким статусом", станет таким же. Еще для понимания: осужденные с "низким статусом" звонят родным последними, и после них нужно протирать телефонные трубки. Никто не будет так делать с иконами и крестами".

Обычно "низкий статус" присваивают осужденным за сексуальные преступления и представителям ЛГБТ. Однако с подачи администрации такой статус может получить любой неугодный заключенный.

Такие осужденные, по словам бывшего осужденного из колонии в Могилевской области, могут присоединиться к протестантам, которые тоже собираются каждое воскресенье, но уже в помещении клуба. "Они никому не отказывают, приходи, кто хочет, - говорит мужчина. - У католиков, мусульман отдельных молитвенных комнат нет. Но никто не запрещает им тихо молиться в свободное время".

Как церковь помогает осужденным

Еще один бывший заключенный, который был в колонии в Брестской области, рассказал, что в церкви можно поговорить с другими осужденными, даже с подельниками, которых разделяют по разным отрядам. "Сотрудников администрации в церкви, как правило, нет. Но все равно нужно быть осторожным, - говорит Максим. - Священник сотрудничает с администрацией, это всем понятно, поэтому нужно думать, что ему говоришь, чтобы не получить наказание за нарушение режима".

Также, по словам мужчины, церковь может выделить гуманитарную помощь. "Есть осужденные, у которых нет родственников. Бывает, у человека нет штанов, трусов. А церковь иногда подкидывает гуманитарку", - рассказывает собеседник.

"На Рождество и Пасху всем заключенным дают дополнительный звонок на пять минут, - отмечает Андрей. - На Пасху еще всем раздают крашеные яйца, их привозят из монастыря, причем неважно, верующий ты или нет, - угощают всех, а в колонии более двух тысяч осужденных".

Работа при церкви считается самой привилегированной для заключенных. "Каждый мечтает туда попасть, - объясняет Максим. - Вроде как целый день занят, а на самом деле ничего не делаешь: ну, дверь открыл, пол протер".

При этом оба собеседника отметили, что очередей из желающих ходить в храм не было даже по большим праздникам. "Из 300 человек в локальном участке постоянно в церковь ходило семь, - описал ситуацию в колонии в Могилевской области Андрей. - И священник, и смотритель церкви придерживались пророссийских взглядов, поддерживали войну в Украине. Понятно, что многих это отталкивает".