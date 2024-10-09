С чем связаны задержания среди ЛГБТК-сообщества в Беларуси

Около 30 человек были задержаны в августе-сентябре. Подготовка почвы для закона о запрете "пропагады ЛГБТ"?

Не менее 30 представителей ЛГБТК-сообщества были задержаны в Беларуси в августе-сентябре. Среди них - около десяти транс-персон, небинарные люди и ЛГБТ-активисты. Некоторые были отпущены после допросов, либо получили штрафы и смогли покинуть Беларусь, кто-то до сих пор находится в заключении.

По данным организации TG House Belarus, защищающей права и интересы трансгендерных людей, чаще всего задержанных обвиняли в "мелком хулиганстве" (ст. 19.1 КоАП РБ) и подписках на так называемые "экстремистские" ресурсы (ст. 19.11 КоАП РБ). Кроме того, подтверждены, по крайней мере, два случая, когда была применена ст. 343 УК РБ "Изготовление и распространение порнографических материалов".

С чем связаны массовые задержания: запугивание перед выборами или подготовка почвы для принятия закона о запрете "пропаганды ЛГБТ"?

"Использовали личную информацию для шантажа, угрожали тюрьмой"

По словам координатора TG House Belarus Алисы Сармант, задержания представителей ЛГБТК-сообщества прошли минимум в семи городах РБ, людей арестовывали как дома, так и в общественных местах. У многих силовики искали в телефонах подписки на так называемые "экстремистские" ресурсы, а если не находили, то сами их подписывали, чтобы иметь формальный повод для задержания.

Правозащитники также отмечают начало использования статьи за распространение порнографии. Предположительно, эту статью могли применять "за ЛГБТК-контент".

Эту же информацию на условиях анонимности DW подтвердила представительница интерсекциональной фем и ЛГБТК+ инициативы "Призматика". По ее словам, при задержании люди подвергались физическому и "психологическому насилию на основании их идентичности": "Силовики использовали личную информацию для шантажа, угрожали изнасилованием и тюрьмой. В квартирах задержанных проводили обыски, изымали все, что можно было связать с "экстремистской деятельностью" или с квир-символикой, а также телефоны и другую технику".

Генпрокуратура подготовила закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Собеседница DW не исключает, что массовые задержания могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами - "власти начинают проводить зачистки, чтобы все спрятались, испугались или бежали". Кроме того, подобным образом в Беларуси могут готовить почву для принятия закона о запрете так называемой "пропаганды ЛГБТ".

Еще в феврале 2024-го Генпрокуратура подготовила законопроект, предусматривающий в том числе административную ответственность за "пропаганду нетрадиционных семейных отношений".

По информации Сармант, предположительно в ноябре-декабре документ будет передан в парламент. Если его примут, "у силовиков появится дополнительный инструмент для преследования ЛГБТК-персон".

Этим летом инициатива TG House Belarus запустила кампанию против принятия этого закона. Петицию подписали более 12 тысяч человек, в том числе представители международных правозащитных организации. Сармант не исключает, что массовые задержания ЛГБТК-активистов могут быть местью за эту кампанию.

Комиссия по трансгендерному переходу отказывает в коррекции пола в 80% случаев

Собеседница отмечает, что, хоть пока официально закон еще не работает, силовики уже его "применяют": некоторым активистам при задержании говорили, что "ЛГБТ-пропаганда" в Беларуси запрещена.

Анализируя содержание документа, координатор TG House Belarus говорит, что, среди прочего, он вступает в противоречие с постановлением №163 Минздрава РБ "Об изменении и коррекции половой принадлежности". Впрочем, в последние полтора-два года положительные решения от комиссии по трансгендерному переходу получают единицы. В 80% случаев людей ждут отказы.

Представители белорусского ЛГБТК-сообщества говорят, что "объединились для помощи и поддержки" Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Дают разрешения только тем, кто социализировался в своем желаемом гендере. Комиссия, в первую очередь, смотрит, чтобы человек соответственно выглядел, одевался. Очевидно, что таких людей мало, потому что в Беларуси люди не могут официально принимать гормоны или как-то менять внешность до решения комиссии", - говорит Сармант.

"Уехать может 5-10%, большинство будет жить в текущих реалиях"

Собеседница добавляет, что транс-персоны в РБ особенно уязвимы, потому что стоят на медицинском учете и силовики легко могут получить доступ к их персональной информации - достаточно "прийти к сексологу и показать удостоверение". В целом, из-за последних массовых задержаний и возможного принятия закона о запрете "пропаганды ЛГБТ" люди в Беларуси очень напуганы, не понимают, что происходит, многие пишут в правозащитные организации о том, что хотели бы уехать.

Представители белорусского ЛГБТК-сообщества говорят, что "объединились для помощи и поддержки", взаимодействуют с инициативами в других странах.

Правозащитники стараются не только оперативно вывозить людей из страны, но и помогать тем, кто остается в РБ, ведь, по словам Сармант, "уехать может 5-10%, абсолютное большинство останется и будет жить в текущих реалиях".