"Это рабство". Правозащитники о труде заключенных в Беларуси

Правозащитники обратились в ООН, критикуя условия труда заключенных в Беларуси. Люди в тюрьмах вынуждены работать за копейки, при этом нарушаются все нормы трудового законодательства.

Правозащитники последовательно критикуют условия труда заключенных в Беларуси. Однако после 2020 годаситуация существенно ухудшилась. По закону, рабочая неделя не должна быть больше 40 часов, но это правило часто нарушается. Платят осужденным - несколько рублей в месяц. Отказаться от работы невозможно - отправят в ШИЗО или добавят срок. Правозащитники просят вмешаться ООН.

Часто заключенные работают без выходных

Правозащитники из организаций "Правовая инициатива" и Respect-Protect-Fulfill подготовили обращение к спецдокладчикам ООН по современным формам рабства и ситуации с правами человека в Беларуси. В документе отмечено, что принудительный труд для заключенных в РБ узаконен. Исполнительный кодекс определяет, что все осужденные обязаны трудиться во время отбытия наказания. Исключение - только для пенсионеров, инвалидов и беременных.

Координатор общественной кампании Respect-Protect-Fulfill Мария Слепцова отмечает, что осужденные не могут отказаться от работы, даже если считают ее тяжелой по состоянию здоровья, точно так же они не могут выбирать, где работать. "Отказ от работы является злостным нарушением внутреннего распорядка и влечет за собой наказание - штрафной изолятор, а возможно и возбуждение нового уголовного дела по статье 411 УК, - поясняет собеседница. - Тюремная администрация все чаще использует такую практику для преследования политзаключенных, чтобы продлить их срок заключения".

Так, бывшая политзаключенная Наталия Херше провела больше месяца в ШИЗО за отказ шить форму для сотрудников силовых органов, в итоге ее перевели из колонии в тюрьму, куда женщин отправляют крайне редко, в Беларуси даже нет отдельных женских тюрем.

Правозащитники говорят, что с нарушением трудовых прав сталкиваются все заключенные в Беларуси, однако политзаключенные находятся в наиболее уязвимом положении. По закону, рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Однако в тюрьмах люди часто работают по семь дней неделю, с выходным раз в две недели, это превышает установленный лимит. На "химии" зачастую осужденные работают по 16 часов подряд. "При этом часто люди вынуждены сами добираться до места работы, это также занимает время. Например, они вынуждены проходить по 15 км, чтобы в 6:30 утра попасть на работу, времени на сон практически не остается", - говорит Слепцова.

Заключенные также часто работают на вредных производствах, без соблюдения техники безопасности и не имея необходимой экипировки. У них надежда только на родственников, которые смогут передать, к примеру, рабочие перчатки. При этом осужденные обязаны выполнять план, установленный администрацией. За невыполнение их ждет дополнительное наказание.

Зарплата заключенным - два рубля

Юрист "Правовой инициативы" Елена Шинкаревич обращает внимание на то, что заключенные работают без трудовых договоров. Они получают зарплату, с которой удерживаются налоги и выплаты на социальное страхование, а также средства на их питание и проживание в колонии, а еще долги по искам. "На практике "на руки" они получают 1-2 рубля (это меньше одного евро) в месяц. За такую "зарплату" даже хлеба не купишь. Что это, если не рабство?", - говорит эксперт.

Почему прокуратура закрывает глаза на нарушения? Елена Шинкаревич считает, что не всегда госорганы могут знать о всех нарушениях - администрация давно научилась на бумаге все представлять по закону и тщательно готовиться к проверкам. "Вместе с тем, на государственном уровне одобряются нечеловеческие условия для заключенных. Вспомним заявление Лукашенко о том, что для осужденных за распространение наркотиков нужно создать такие условия, чтобы они жить не хотели, - продолжает собеседница. - Такой же карт-бланш силовики получили на преследование политзаключенных. Кроме того, само общество одобряет практику, когда осужденные должны работать за еду, как это было в советское время".

Опрос бывших заключенных, который проводили правозащитники, показывает, что сотрудники используют труд заключенных для своих нужд - например, привозят машины на бесплатную покраску в цех колонии. "Все это говорит о том, что государство эксплуатирует заключенных, а система труда в тюрьмах настолько бесчеловечная, что ее можно приравнять к рабству", - подчеркивает Мария Слепцова.

Жалобы на условия труда игнорируются, а в некоторых случаях могут расцениваться как нарушение внутреннего распорядка и привести к помещению в ШИЗО или новому уголовному преследованию.

Как ООН может отреагировать?

Правозащитники отмечают, что спецдокладчики ООН после изучения их доклада могут обращаться за разъяснениями к госорганам, включать примеры с нарушениями в обзоры о ситуации с правами человека в Беларуси, которые рассматривают с участием представителей государства. Иногда после международного резонанса представители прокуратуры или общественных комиссий дополнительно посещают колонии, администрация к их приезду старается навести порядок, и это хотя бы на время облегчает жизнь заключенных.

"Кроме того, мы рассчитываем, что нас услышат международные компании, которые продолжают работать в Беларуси, в том числе с тюрьмами, либо задумываются о сотрудничестве, - подчеркивает Шинкаревич. - Если в ЕС продается мебель, выпущенная белорусскими заключенными, мы бы хотели, чтобы продавец и покупатель знали, что творится в наших тюрьмах - пытки и издевательства".

Юрист обращает внимание, что сегодня, когда родственники осужденных заходят на сайт Департамента исполнения наказаний, чтобы узнать об условиях содержания, они видят страницу интернет-магазина. "Это о многом говорит, - считает собеседница. - Вместо того, чтобы заняться исправительным процессом, государство делает бизнес на рабском труде".