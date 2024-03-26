Мебель из белорусских тюрем для ЕС? Кто ее сертифицировал

Международный лидер сертификации в сфере лесного хозяйства FSC получил официальное обращение с требованием расследовать, как его знак качества попал на мебель, произведенную в белорусских тюрьмах. Обращение подписали международные правозащитники, европейские политики и бывшие политзаключенные Беларуси. По их мнению, FSC годами закрывал глаза на принудительный труд белорусских заключенных и помогал зарабатывать режиму Лукашенко на продажах в ЕС. Как комментируют эти претензии в FSC, в материале DW.

"Знак FSC открывал двери в ЕС"

Forest Stewardship Council (FSC) претендует на звание лидера в области сертификации лесного хозяйства, следует из информации на сайте организации. Знак качества FSC стал олицетворением "этичного" потребления, сертификаты выдаются по нескольким критериям, среди которых - отсутствие нарушений прав человека при производстве. Наличие сертификата повышает конкурентоспособность продукции.

Между тем правозащитники, политики и бывшие политзаключенные, которые обратились в FSC с требованием проведения независимого расследования, отмечают, что на протяжении многих лет знак FSC наносился на изделия из древесины, производимые с применением принудительного труда, в том числе политзаключенных, в исправительных колониях (ИК) Беларуси. Восемь белорусских ИК проходили процедуру получения сертификатов. "Знак FSC открывал двери для торговли с ЕС", - указано в обращении к FSC.

Производство мебели в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

В нем также говорится, что, "согласно данным Eurostat, с января по ноябрь 2023 года в Евросоюз было экспортировано белорусской деревянной мебели на сумму более 103 млн евро" (производство мебели не попало под санкции ЕС в отношении Беларуси. - Ред.), большая часть которой была сертифицирована для рынка ЕС как этическая еще до ухода FSC из РБ. "Организация покинула Беларусь в марте 2022 года, но по другим причинам. Она не признала и не устранила свои прежние провалы в РБ", - говорится в обращении к FSC и далее подчеркивается, что крупнейшими покупателями белорусской мебели в ЕС были Польша, Германия, Нидерланды, а также страны Балтии и Румыния.

О том, что FSC более девяти лет обеляла тюремный труд в Беларуси, утверждается и в расследовании британской некоммерческой организации Earthsight, опубликованном в ноябре 2022 года. По данным расследования, сертификаты выдавали Беларуси и после августа 2020 года, несмотря на массовые репрессии, рост числа политзаключенных, задокументированные пытки.

FSC: заключенных не заставляли работать

Между тем в FSC не намерены проводить расследование по поводу выдачи сертификатов для белорусских исправительных учреждений. Отвечая на запрос DW, в организации подтвердили, что один из принципов сертификации - формирование надлежащих условий труда. В FSC также подчеркнули, что "глубоко обеспокоены нарушениями прав человека в Беларуси в результате насилия и репрессий с 2020 года". Однако все риски FSC оценила только в марте 2022 года. Тогда специалисты организации выявили ряд проблем.

Во-первых, ситуация в Украине привела к невозможности проведения аудита, поэтому было решено аннулировать все выданные сертификаты. Во-вторых, поскольку все леса принадлежат государству, полученные от продажи древесины доходы могут быть использованы правительством Лукашенко, которое поддерживает Россию в войне против Украины, а это создает угрозу региональной безопасности. В-третьих, были установлены неконтролируемые риски, связанные с соблюдением в Беларуси требований Международной организации труда.

При производстве мебели из дерева в Беларуси применяют и труд заключенных Фото: Ales Petrowitsch/DW

В FSC уточняют, что в 2021 году были аннулированы сертификаты, выданные исправительным колониям в Беларуси - из-за опасений по поводу нарушения прав человека и рисков для безопасности специалистов, которые выезжали на проверки. При этом в организации подчеркивают, что "ежегодные проверки в ИК не выявили никаких правонарушений".

"Принудительный труд не является присущей всем колониям проблемой, поэтому они могут подать заявку на сертификацию FSC, - отмечают в организации. - В соответствии с национальным законодательством и общей практикой в Беларуси до 2020-2021 года труд заключенных оплачивался, хотя и по низкой ставке, заключенных не заставляли работать. Это проверено аудитами FSC".

"Эта система принудительного труда напоминает ГУЛАГ"

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что представители FSC не обращались к белорусским правозащитникам, чтобы узнать, как обстоят дела с правами человека в ИК. Иначе они бы узнали, что принудительный труд в исправительных учреждениях Беларуси всегда был узаконенным - в Уголовно-исполнительном кодексе прямо прописано, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться (статья 98), исключение только для инвалидов и пенсионеров.

"За отказ заключенного сначала отправляют в штрафной изолятор, потом могут судить за злостное неповиновение требованиям администрации колонии, а это до двух лет лишения свободы к основному сроку, - говорит Сапелко. - Более того, наказать могут даже за невыполнение плана на производстве".

Слова правозащитника подтверждает бывший заключенный, который отбывал наказание в ИК Брестской области: "Когда приезжаешь в колонию, тебя не спрашивают, хочешь ты работать или нет, - это твоя обязанность. Администрация решает, куда тебя отправить и сколько платить". По словам собеседника, из зарплаты вычитают деньги за проживание и питание в колонии, непогашенный долг по иску - у многих на руки выходит 10-15 рублей в месяц (это меньше 5 евро). Спецодежду, например, перчатки для работы на деревообработке, заключенные просят покупать родных - колония их не выдает. Такие условия, по словам Павла Сапелко, можно считать не только принудительным, но и рабским трудом. И в такой ситуации находятся все заключенные, в том числе политические.

"Государство предоставляет льготы для компаний, желающих сотрудничать с тюрьмами, позволяя им приобретать товары, произведенные в ИК, без соблюдения стандартных процедур закупок, - говорит руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко, который подписал обращение к FSC. - Эта система принудительного труда напоминает ГУЛАГ".

Член Европейского парламента и сопредседатель Европейской партии зеленых Томас Вайц также присоединился к обращению к FSC. "В ЕС необходимо создать сильную и герметичную систему санкций, которые будут касаться древесины и всех лесоматериалов из Беларуси, - считает политик. - Любая деятельность в лесном секторе подпитывает насилие против оппозиции, прав человека и демократии".

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