МИД Германии осведомлен о задержании гражданина ФРГ в России

Посольство ФРГ в Москве пытается получить консульский доступ к гражданину Германии и России, задержанному в Нижнем Новгороде, заявили DW в министерстве иностранных дел в Берлине.

Посольство Германии в Москве узнало о задержании предполагаемого гражданина ФРГ в России утром 10 декабря, заявили в МИД Германии в ответ на запрос DW. Сотрудники диппредставительства принимают меры по получению консульского доступа к этому лицу, сообщили в министерстве, одновременно указав, что не дают детальных комментариев по отдельным консульским делам из соображений защиты личности.

В МИД ФРГ особо подчеркнули, что власти России рассматривают лиц с подобным двойным гражданством исключительно как граждан РФ и, как правило, отказывают им в получении консульской помощи от зарубежных диппредставительств. "Вне зависимости от конкретного случая: риск арестов в России очень высок, в том числе для граждан Германии. Мы уже долгое время предупреждаем об этом в наших советах по поездкам и безопасности", - напомнили в министерстве иностранных дел ФРГ.

В Нижнем Новгороде задержан гражданин РФ и Германии

Ранее в тот же день ФСБ РФ объявила о задержании в Нижнем Новгороде 21-летнего гражданина России и Германии, которого подозревают в подготовке взрыва на железнодорожных путях. По месту жительства задержанного обнаружены "готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также переписка с представителем украинских спецслужб", утверждает российская спецслужба.

В ноябре молодой человек "за обещанное куратором денежное вознаграждение" якобы готовил диверсию на участке железной дороги в Нижнем Новгороде с использованием взрывного устройства, при этом он дал признательные показания, указали в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Это уже второй подобный случай за последние недели. В ноябре стало известно о задержании гражданина Германии, въехавшего в Калининградскую область из Польши якобы для диверсий на объектах энергетики. В МИД ФРГ заявили DW, что данное задержание имело место еще в октябре.