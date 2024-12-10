В Германии названы самые популярные имена для новорожденных

Немцы чтут традиции и третий год подряд чаще всего выбирают для новорожденных имена Эмилия и Ноа.

В 2024 году жители Германии чаще всего давали новорожденным детям имена Эмилия (Emilia) и Ноа (Noah). Вторые строчки в перечне самых популярных имен занимают Эмма (Emma) и Леон (Leon), а замыкают тройку лидеров Миа (Mia) и Лука (Luca/Luka). Статистикой во вторник, 10 декабря, поделился берлинский интернет-сайт по вопросам беременности babelli.de, изучивший 144 000 записей из регистрационных книг родильных домов в ФРГ. Список, который составляют его сотрудники, насчитывает около 200 имен.

В десятку вернулось имя Финн (Finn/Fynn). В прошлом году оно выпало из топ-10, а в нынешнем существенно укрепило свои позиции, добравшись сразу до пятой строчки. Зато имя Бен (Ben) покинуло десятку наиболее популярных впервые с 2011 года.

Из наиболее заметных продвижений - Ида (Ida), поднявшаяся с 21-го на одиннадцатое место, и Малия (Malia), набравшая 11 позиций и занявшая 15-ю строчку.

Редкие имена: Африка - не только на карте мира

Встречались в уходящем году и необычные имена. В их числе - Аруке (Aruuke), Бангура (Bangura), Африка (Afrika) и Зельда (Zelda) для девочек, а также Шлок (Shlok), Теобальд (Theobald), Завийар (Zaviyar) и Дирок (Dirok) для мальчиков.

С 2005 года статистику самых популярных имен новорожденных в Германии ведет и исследователь-любитель из Аренсбурга Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld). Как правило, он делится собранными результатами в конце декабря. В прошлом году Билефельд вместе с небольшой командой соратников изучил около 280 000 записей в регистрационных книгах родильных отделений немецких больниц, проанализировав сведения из 412 городов. Похоже, что немцы почитают традиции - ведь Эмилия и Ноа являлись самыми популярными именами и в 2023-м, и в 2022-м.