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Почему немцы не читают своим детям вслух

Лена Шмиц
9 октября 2024 г.

Новый опрос показал: почти в каждом пятом случае родители в Германии не читают своим детям вслух. Хотя этот семейный ритуал во многом облегчает малышам жизнь в будущем.

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Мама читает с детьми вслух
Фото: VisualEyze/picture alliance

Треть немецких родителей не читают совсем или читают очень редко своим детям. Итоги мониторинга, представленные во вторник, 8 октября, в Гамбурге, настораживают. При этом чтение вслух - непросто приятное времяпрепровождение, а важный вклад в развитие ребенка. Оно способствуют расширению словарного запаса и тренировке памяти. "Если детям читать вслух регулярно, их шансы на образование улучшаются", - подчеркивает Симоне Эмиг (Simone Ehmig), глава Института исследований в сфере медиа при немецком фонде "Чтение".

В репрезентативном опросе, проведенном Фондом "Чтение" совместно с фондами Zeit и Deutsche Bahn Stiftung, приняли участие 815 родителей детей в возрасте от одного до восьми лет. Прежде всего проблема касается малышей, которые еще не ходят в сад, и детей дошкольного возраста, которые уже сами пытаются читать. "Однако не только первая, ранняя фаза, но и вторая крайне важны для того, чтобы обеспечить основу для школьного старта и поддержать мотивацию к чтению в начальной школе", - обращает внимание Симоне Эмиг.

Чтение вслух облегчает школьные будни

В целом родители в Германии чаще берут в руки детские книжки, чем во время пандемии Covid-19. Так, около 68 процентов опрошенных признались, что читают своим детям несколько раз в неделю - два года назад таковых был 61 процент.

Те, кто чтение вслух не практикует, сослались на загруженные будни и нехватку времени. Кроме того, в качестве причины они назвали нежелание самого ребенка слушать, как мама или папа читают, его неусидчивость или интерес к другим занятиям. При этом чтение вслух положительно сказывается на эмоциональной связи между родителями и детьми. Оно также помогает тренировать важнейшие навыки, необходимые в будущем, отмечает Симоне Эмиг. Немецкий эксперт уверена: у детей, имеющих положительный опыт чтения в раннем возрасте, будет меньше проблем в самостоятельном овладении навыками чтения и в целом по всем школьным предметам.

Немецкая телеведущая Назан Эккес читает вслух детям в детском саду Кельна в рамках общегерманского Дня чтения вслух
Архивное фото. Немецкая телеведущая Назан Эккес читает вслух детям в детском саду Кельна в рамках общегерманского Дня чтения вслухФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Чтение в слух передается "по наследству"

В семьях с формально низким уровнем образования реже всего читают вслух. В этой группе респондентов больше трети родителей регулярно не выделяют на это время даже раз в неделю. Причем, как отмечают исследователи, речь идет как о семьях с миграционным прошлым, так и коренных немцах.

Примерно каждый третий респондент сообщил, что у него дома -не больше десяти детских книг. Отцы и матери, вообще не практикующие чтение вслух (а таковых 18 процентов), затрудняются сказать, испытывают ли их дети сложности с обучением чтению. Но есть и другой, более обнадеживающий вывод из исследования: большинство родителей (74 процента), которым в детстве читали вслух, независимо от уровня образования, продолжают эту традицию и читают со своими детьми чаще раза в неделю. То есть позитивный опыт с высокой вероятностью передается дальше.

Гаджеты также подходят для чтения вслух

Фонд "Чтение" рекомендует использовать для чтения вслух не только тексты в книжном варианте, но и другие возможности, которые предлагают смартфоны и планшеты. Печатные книги и гаджеты не следует противопоставлять друг другу, подчеркивают эксперты. Скорее, детям нужно помочь понять, что цифровые медиа существует не только для игр и видео - они предлагают и много замечательных историй для чтения. По данным опроса, 43 процента родителей используют мобильные приложения для детей, 26 процентов из них - для чтения вслух.

Для того, чтобы читать своему ребенку вслух, не нужны какие-то особенные условия и даже финансовые затраты. Например, на сайте Einfachvorlesen.de можно найти бесплатные интересные истории для детей самого разного возраста. "Надо просто решиться и попробовать", - призывает Симоне Эмиг. И 15 минут в день вполне может быть достаточно.

При этом важна внутренняя установка: чтение вслух следует воспринимать не как дополнительную работу, а как увлекательное совместное занятие. Чтобы обратить внимание на преимущества такого семейного ритуала, раз в год по всей Германии устраивают День чтения вслух. На сей раз он выпадает на 15 ноября. Тексты детям в общественных местах читают и немецкие знаменитости.

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