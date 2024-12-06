ЕС и блок Mercosur достигли единства по торговому соглашению

Переговоры о свободной торговле между ЕС и блоком Mercosur из четырех стран Южной Америки, длившиеся более 20 лет, завершились согласованием договора. Это позволит отменить таможенные пошлины на 4 млрд евро в год.

Европейская комиссия и четыре южноамериканские страны блока Mercosur, в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, в уругвайской столице Монтевидео после двух десятилетий переговоров заврешили работу над соглашением о свободной торговле. Об этом сообщило в пятницу, 6 декабря, агентство Reuters.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это позволит создать новые рабочие места и отменить таможенные пошлины на общую сумму 4 млрд евро ежегодно. Правительство Германии приветствовало этот шаг, направленный на снижение зависимости ЕС от торговли с Китаем, отмечает Reuters, уточняя, что пока неизвестно, будет ли он принят Евросоюзом на этот раз.

Для принятия торгового соглашения требуется одобрение 15 из 27 государств Европейского Союза, представляющих 65 процентов населения ЕС, а также простого большинства голосов в Европарламенте. В 2019 году предварительное соглашение было достигнуто, но не ратифицировано.

Ряд стран ЕС - против соглашения с Mercosur

Как отмечает Reuters, власти Франции уже много лет ведут ожесточенную борьбу против этого соглашения, опасаясь негативных последствий для своих фермеров. Австрия, Польша и Нидерланды также настроены скептически, а Италия выразила сомнения по поводу уместности такого договора. Таким образом, недавно вступившая в полномочия новая Еврокомиссия идет на политический риск, подписывая этот документ. В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявила, что высказанные рядом стран опасения приняты во внимание, разработаны и учтены меры предосторожности.

Соглашение о свободной торговле между 27 странами ЕС и Mercosur создаст одну из крупнейших торговых зон в мире с населением более 700 млн человек. В случае успешной ратификации она будет охватывать почти 20 процентов мировой экономики и более 31 процента мирового экспорта товаров.