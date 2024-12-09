  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаНидерланды

Нидерланды ужесточили погранконтроль с Бельгией и Германией

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

Правительство Нидерландов в рамках борьбы с нелегальной миграцией ужесточает контроль на сухопутных границах.

https://p.dw.com/p/4nvjQ
Граница Германии и Нидерландов
Граница Германии и НидерландовФото: Jochen Tack/IMAGO

Нидерланды ужесточили пограничный контроль на наземных границах с Бельгией и Германией, пытаясь ограничить нелегальную миграцию, сообщает в понедельник, 9 декабря, агентство dpa со ссылкой на министра по вопросам убежища и миграции Маржолейн Фабер.

О решении правительства Фабер объявила во время визита на южный пограничный переход с Бельгией в Эйсдене. Правительство хочет, чтобы приток нелегальных мигрантов уменьшился, подчеркнула она. При этом из-за нехватки кадров в погранслужбе ограничений движения для регулярного контроля не ожидается, отмечает dpa.  В ближайшие полгода в международных поездах в основном будут проводиться выборочные проверки пассажиров.

Для этих задач были выделены 50 сотрудников на 840 пунктов пересечения границы. Министр Фабер отвергла критику эффективности такой меры. "Я вообще не считаю это символической политикой", - заявила она, подчеркнув, что пограничная полиция теперь имеет полномочия работать более эффективно.

Нидерланды откажутся от участия в миграционной политике ЕС

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции Нидерландов.

Внеочередные парламентские выборы в королевстве состоялись 22 ноября 2023 года и завершились победой правых сил, которые получили 37 из 150 мест.

Новое правительство Нидерландов объявило, что намерено значительно ужесточить политику предоставления убежища. В опубликованном коалиционном соглашении указывается, что целью кабинета министров будет создание "самого строгого режима предоставления убежища за всю историю". Речь идет об ужесточении пограничного контроля и более строгих правилах для соискателей убежища.

При этом новая коалиция во главе с "Партией свободы" (PVV) Герта Вилдерса, намерена попытаться обойти иммиграционные правила ЕС.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мужична-беженец

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране.
Права человека25 января 2016 г.10 фото
external

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Защитит ли Польшу забор от мигрантов: как Варшава укрепляет границу с Беларусью | Европа в фокусе

Проблема роста миграции - один из главных вызовов для ЕС. Часть государств занимает особенно жесткую позицию - в их числе Польша, в том числе из-за обострения ситуации на границе с Беларусью. Варшава обвиняет Минск и Москву в том, что они сознательно направляют мигрантов к границе. Польша усиливает ее охрану, закрывая пограничные переходы и строя заборы. Однако число мигрантов все равно растет.
Политика6 августа 2024 г.26:00 мин.
Polens aktueller Justizminister Adam Bodnar

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Власти Польши крайне неохотно предоставляют убежище мигрантам из третьих стран. Они отмечают, что уже приняли более миллиона украинских беженцев. Кроме того, Польша обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для создания кризиса на границе. Новая миграционная политика Варшава стала одной из тем программы Conflict Zone, гостем которой стал польский генпрокурор и министр юстиции Адам Боднар.
Политика25 июня 2024 г.26:01 мин.
Показать еще