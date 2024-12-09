Нидерланды ужесточили погранконтроль с Бельгией и Германией

Правительство Нидерландов в рамках борьбы с нелегальной миграцией ужесточает контроль на сухопутных границах.

Нидерланды ужесточили пограничный контроль на наземных границах с Бельгией и Германией, пытаясь ограничить нелегальную миграцию, сообщает в понедельник, 9 декабря, агентство dpa со ссылкой на министра по вопросам убежища и миграции Маржолейн Фабер.

О решении правительства Фабер объявила во время визита на южный пограничный переход с Бельгией в Эйсдене. Правительство хочет, чтобы приток нелегальных мигрантов уменьшился, подчеркнула она. При этом из-за нехватки кадров в погранслужбе ограничений движения для регулярного контроля не ожидается, отмечает dpa. В ближайшие полгода в международных поездах в основном будут проводиться выборочные проверки пассажиров.

Для этих задач были выделены 50 сотрудников на 840 пунктов пересечения границы. Министр Фабер отвергла критику эффективности такой меры. "Я вообще не считаю это символической политикой", - заявила она, подчеркнув, что пограничная полиция теперь имеет полномочия работать более эффективно.

Нидерланды откажутся от участия в миграционной политике ЕС

В июле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал заявление об отставке кабинета министров, что привело к назначению досрочных выборов. Причиной отставки послужило предложение Рютте ужесточить миграционную политику страны, которое не поддержали две из четырех партий - участниц правительственной коалиции Нидерландов.

Внеочередные парламентские выборы в королевстве состоялись 22 ноября 2023 года и завершились победой правых сил, которые получили 37 из 150 мест.

Новое правительство Нидерландов объявило, что намерено значительно ужесточить политику предоставления убежища. В опубликованном коалиционном соглашении указывается, что целью кабинета министров будет создание "самого строгого режима предоставления убежища за всю историю". Речь идет об ужесточении пограничного контроля и более строгих правилах для соискателей убежища.

При этом новая коалиция во главе с "Партией свободы" (PVV) Герта Вилдерса, намерена попытаться обойти иммиграционные правила ЕС.