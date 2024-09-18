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Нидерланды хотят отказаться от миграционных правил ЕС

Алексей Волошинов
18 сентября 2024 г.

Правительство Нидерландов уведомило Еврокомиссию, что хочет отказаться от миграционных правил Евросоюза. Страна настаивает на ужесточении процедуры предоставления убежища.

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Флаг Нидерландов в аэропорту Амстердама (фото из архива)
Фото: picture-alliance/dpa/R. de Waal

Правительство Нидерладов объявило о желании отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в соцсети Х написала министр по вопросам убежища и миграции Марджолейн Фабер.

"Я только что уведомила Европейскую комиссию о том, что хочу добиться для Нидерландов "отказа" от миграционных правил в Европе. Мы должны вернуть себе контроль над собственной политикой предоставления убежища", - заявила политик.

Ее предложение поддержал лидер крупнейшей в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Выступая в национальном парламенте, он заявил, что этот шаг займет много времени, но "это признак того, что дует новый ветер". Он также написал в своем аккаунте в Х, что министр Фабер "пишет историю и сообщает Европейской комиссии о желании Нидерландов отказаться от миграции".

При этом отмечается, что для исключения Нидерландов из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

Европейский Союз утвердил масштабную миграционную реформу

В мае 2024 года страны ЕС окончательно утвердили обширную реформу миграционного законодательства союза. Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС - Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте - просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если какие-либо страны отказываются принимать беженцев, они смогут предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.

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