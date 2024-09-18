Нидерланды хотят отказаться от миграционных правил ЕС

Правительство Нидерладов объявило о желании отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в соцсети Х написала министр по вопросам убежища и миграции Марджолейн Фабер.

"Я только что уведомила Европейскую комиссию о том, что хочу добиться для Нидерландов "отказа" от миграционных правил в Европе. Мы должны вернуть себе контроль над собственной политикой предоставления убежища", - заявила политик.

Ее предложение поддержал лидер крупнейшей в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Выступая в национальном парламенте, он заявил, что этот шаг займет много времени, но "это признак того, что дует новый ветер". Он также написал в своем аккаунте в Х, что министр Фабер "пишет историю и сообщает Европейской комиссии о желании Нидерландов отказаться от миграции".

При этом отмечается, что для исключения Нидерландов из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

Европейский Союз утвердил масштабную миграционную реформу

В мае 2024 года страны ЕС окончательно утвердили обширную реформу миграционного законодательства союза. Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС - Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте - просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если какие-либо страны отказываются принимать беженцев, они смогут предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.