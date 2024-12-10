ФСБ объявила о задержании 21-летнего гражданина РФ и ФРГ

ФСБ объявила о задержании 21-летнего гражданина РФ и ФРГ10 декабря 2024 г.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что в Нижнем Новгороде задержан 21-летний гражданин России и Германии, которого подозревают в подготовке взрыва на железнодорожных путях. Как сообщает во вторник, 10 декабря, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, по месту жительства задержанного обнаружены "готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также переписка с представителем украинских спецслужб".
В ноябре он "за обещанное куратором денежное вознаграждение" якобы готовил диверсию на участке железной дороги в Нижнем Новгороде с использованием взрывного устройства, указывается далее. В ФСБ утверждают, что подозреваемый дал признательные показания.
Уголовное дело по статье о диверсии
Гражданин РФ и Германии был задержан с группой других молодых людей в ходе розыска "приверженцев неонацистской украинской идеологии", пишет ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. "Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера", - указали в ФСБ.
DW направила запрос в министерство иностранных дел Германии. На момент публикации материала ответа пока не получен.
Задержание гражданина Германии в Калининградской области
В ноябре стало известно о задержании гражданина Германии, въехавшего в Калининградскую область из Польши якобы для диверсий на объектах энергетики. ФСБ распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.
Между тем в МИД ФРГ заявили DW, что данное задержание имело место еще в октябре. "Наше Генконсульство в Санкт-Петербурге было проинформировано, предложило задержанному консульскую помощь и находится по этому делу в контакте с российскими властями", - указали в ведомстве.