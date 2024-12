Немцы разучились читать и считать?

Каждый пятый житель Германии не умеет читать или понимать прочитанное. Такой вывод содержится в отчете, подготовленном по итогам программы международной оценки знаний взрослых (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее эксперты оценивали, как развиты у взрослого населения навыки чтения, счета и умение решать задачи с несколькими исходными данными.

Около 22 процентов немцев в возрасте от 16 до 65 лет не могут уловить содержание простого предложения или понимают его с трудом. Похожая картина сложилась и с навыками счета. В Германии каждый пятый участник тестов не сумел выйти за рамки простого счета и базовой арифметики.

Развитие навыков чтения ухудшилось во всех охваченных оценкой странах, отметил директор ОЭСР по образованию Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher). Такая статистика тем более удивительна во времена, когда требования на рынке труда выросли, а все больше молодых людей получают высшее образование. "Исследование стало для нас большим сюрпризом", - признал Шляйхер.

В цифровом мире человек - потребитель, а не мыслитель

В качестве возможной причины эксперт ОЭСР назвал расширение цифровизации. "Чтение в цифровом мире делает нас больше похожими на потребителей, чем на мыслящих людей", - пояснил он. По словам Шляйхера, человеку в условиях цифровизации все реже приходится иметь дело со сложными текстами и задачами.

Цифровой мир превращает людей в потребителей, считают в ОЭСР Фото: Disobeyartphotograph/Dreamstime/IMAGO

При этом средний показатель Германии по навыкам чтения (266 баллов) на 6 пунктов выше, чем аналогичный уровень в ОЭСР. А среди лиц от 55 до 65 лет ФРГ опережает ОЭСР на 14 пунктов. В категории "Адаптивное решение задач" - к которой можно отнести, например, бронирование поездки для нескольких человек с различными запросами - Германия набрала 261 балл, а в бытовых математических вычислениях - 273 балла, что в обоих случаях на 10 пунктов выше среднего показателя.

В то же время высоко развитым навыком чтения, позволяющим понимать и давать оценку длинным и сложным текстам, отличились 14 процентов взрослых жителей ФРГ, а по государствам ОЭСР их доля в среднем составила 12 процентов.

В исследовании участвовали и люди, у которых есть только аттестат средней школы Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

По сравнению с аналогичным исследованием десятилетней давности умение читать заметно ухудшилось среди людей, получивших лишь аттестат средней школы. Средний показатель для них упал на 23 пункта, то есть практически вдвое.

Почти во всех государствах, охваченных исследованием, у родившихся за границей людей умение читать и считать было развито в меньшей степени, чем у тех, кто родился внутри страны. Эта разница в Германии особенно велика, превышая средний показатель по ОЭСР почти в два раза: в ФРГ разница в уровне развития навыка чтения составляет 70 пунктов, по ОЭСР - 40 пунктов, а разница в математических навыках - 59 пунктов в Германии и 35 - по ОЭСР.

Образование родителей влияет на успехи детей

Как и в случае с программой оценки знаний учащихся PISA, исследование для взрослых продемонстрировало, что в Германии успехи в учебе в большой степени зависят от социального происхождения и уровня образования родителей. Это в свою очередь отражается на доходах и гарантиях занятости в будущем. Однако подобная связь является неестественной, подчеркнул Шляйхер. Эксперт ОЭСР особо выделил необходимость сблизить разрыв в достижениях между выходцами из хорошо образованных и менее образованных семей.

Существенных различий между мужчинами и женщинами в развитии базовых навыков нет, указали в ОЭСР. Во всех изученных странах женщины продемонстрировали несколько более развитое умение читать, а мужчины лучше справлялись с повседневными математическими вычислениями и решением задач с несколькими вводными.

В лидерах - финны и японцы

Первое и второе места во всех трех категориях занимают Финляндия и Япония. При этом у жителя Финляндии, окончившего лишь среднюю школу, навык чтения развит почти в такой же степени, что и у немца с высшим образованием (289 и 291 балл соответственно). А вот Чили заняла последнюю строчку.

Исследование по изучению бытовых навыков взрослых проходило в 2022-2023 годах, в нем участвовали около 160 000 человек, в том числе почти 4800 - в Германии. Цифровой мир наложил свой отпечаток на методику - тесты проводились исключительно на планшетах.