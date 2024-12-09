Мерц призвал создать в Европе контактную группу по Украине

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве кандидат в канцлеры ФРГ призвал подготовиться к возвращению Трампа в Белый дом и совместно разработать стратегию по поддержке Украины.

Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предложил в связи с предстоящей сменой власти в США сформировать европейскую контактную группу, чтобы координировать дальнейшую помощь Украине. "Мы должны сделать все, чтобы Украина была в состоянии реализовывать без всяких ограничений право на самооборону", - указал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 9 декабря.

Кроме того, европейцы должны сделать все возможное, чтобы война в Украине как можно скорее завершилась, подчеркнул глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге. По его словам, необходимо подготовиться к приходу Дональда Трампа к власти в США и продумать все возможные сценарии.

По словам Мерца, Европе нужна стратегия, которую не могут в одиночку разработать Германия, Франция или Великобритания. "Эту стратегию мы можем выработать только совместно", - добавил он. Мерц также сообщил, что "с большим интересом" воспринял предложение Зеленского о том, что важную роль в такой контактной группе могла бы сыграть Дания.

Зеленский выразил надежду на поставки дальнобойного оружия

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ за "помощь, которую оказывают в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди, которые принимали украинцев с самого начала войны". Одновременно он выразил надежду на поставки немецкого дальнобойного оружия. "Я думаю, что по геополитике, по НАТО очень хотим честно услышать вашу позицию. Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал глава государства.

В ответ Мерц заявил, что Зеленскому известна его позиция в вопросе о поставках немецких крылатых ракет TAURUS. "В ней ничего не изменилось", - заверил политик, который не исключает передачи Украине такого оружия в случае прихода христианских демократов к власти в ФРГ.

Зеленский также заявил, что собирается позвонить в ближайшее время президенту США Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. С Трампом об этом еще сложно говорить, поскольку он еще не занял президентский пост, пояснил он. "И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что, пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит", - сказал Зеленский.

Визит Мерца в Украину

Мерц прибыл в Киев утром 9 декабря - спустя неделю после визита в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что фракция ХДС/ХСС стоит твердо на их стороне, - сообщил христианский демократ. - Мы хотим, чтобы эта кошмарная война как можно скорее закончилась и в Европе возобновился мир".

Ранее Фридрих Мерц неоднократно обвинял действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что Шольц своей нерешительной позицией способствует тому, что президент России Владимир Путин продолжает войну в Украине. В частности, Мерц критикует отказ от передачи Киеву немецких дальнобойных ракет. "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить пути снабжения российской армии", - отмечал лидер оппозиции.

Блок ХДС/ХСС, который выдвинул Мерца своим кандидатом в канцлеры, лидирует в соцопросах в преддверии досрочных выборов в бундестаг, намеченных на февраль 2025 года. Это не первая поездка Фридриха Мерца в Украину с начала полномасштабной войны, он посещал Киев в мае 2022 года.