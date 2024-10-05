Мерц предлагает создать группу по Украине с участием 4 стран

Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству после войны в Украине.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предлагает создать контактную группу в составе Германии, Франции, Великобритании и Польши для выработки предложений по европейскому послевоенному устройству после окончания войны в Украине. Об этом говорится в письме Мерца, на которое ссылается агентство Reuters в субботу, 5 октября.

Наряду с США, именно эти четыре страны, по мнению главы ХДС, "обладают достаточным политическим, экономическим и военным потенциалом и возможностями", чтобы повлиять на формирование политического порядка в Европе после агрессивной российской войны. Именно поэтому власти этих четырех стран должны уже сейчас создать контактную группу глав правительств или министров иностранных дел, следует из заявления Фридриха Мерца.

Кандидат в канцлеры озвучил два необходимых условия для сотрудничества и разработки предложений. Во-первых, предложения по мирному плану не должны выдвигаться Германией в одиночку, "а только в тесной координации с этими европейскими партнерами". Во-вторых, в странах Восточной и Центральной Европы, а особенно в Украине, "никогда не должно создаваться впечатление, что политическая карта Европы перерисовывается у них за спиной".

Мерц критикует попытки принуждения Киева к окончанию войны на условиях Кремля

Не называя имен немецких политиков, председатель ХДС раскритиковал призывы к "быстрому заключению" мирного соглашения между Украиной и Москвой. Переговоры возможны только тогда, когда Москва осознает, что дальнейшие территориальные захваты невозможны военным путем, считает Фридрих Мерц.

"Отказ от дальнейшей обороны Украины, с другой стороны, возможно, приведет к миру (и к концу Украины) быстрее, но на условиях, которые могут понравиться госпоже Вагенкнехт и АдГ", - цитирует агентство Reuters главу ХДС, ссылающегося на политические позиции партий "Союз Сары Вагенкнехт" и "Альтернатива для Германии". "Однако это уже не будет та Европа и свобода, за которую боролись отцы-основатели ЕС и народы Восточной Европы после распада Советского Союза", - подчеркивает Мерц.

Ранее в своем совместном выступлении премьер-министры двух восточных федеральных земель - Саксонии и Бранденбурга - Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) и Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), а также председатель ХДС Тюрингии Марио Фойгт (Mario Voigt) призвали немецкое правительство прилагать больше дипломатических усилий, чтобы положить конец войне в Украине, напоминает Reuters.

Мерц: Победа для Киева - контроль над территорией

Победой для Украины в войне, развязанной против нее Россией, должно стать возвращение контроля над своей территорией и ситуация, при которой Россия прекратит нападать на соседнее государство. Такое мнение выразил Фридрих Мерц в конце сентября в интервью таблоиду Bild.

"Украина никогда не сможет победить Россию (в военном плане. - Ред.), однако это никогда и не было целью, - заявил кандидат в канцлеры. - Но для меня победа означает, что она должна вернуть суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия увидела бесперспективность продолжения войны с применением военной силы. И мы еще очень далеки от этого".

По его оценке, после двух с половиной лет войны в Украине результат оказался "довольно ужасным и очень отрезвляющим". "Мы слишком поздно начали действовать и сделали слишком мало", - отметил Мерц, отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать Киеву "более убедительную и более последовательную поддержку", если он займет пост федерального канцлера.