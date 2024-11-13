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Глава ХДС Мерц требует коренного изменения политики Германии

Евгений Жуков
13 ноября 2024 г.

Берлину следует фундаментальным образом изменить политику по целому ряду направлений, заявил глава ХДС Фридрих Мерц. В частности, он призвал сделать все для восстановления конкурентоспособности экономики ФРГ.

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Фридрих Мерц
Фридрих МерцФото: Lisi Niesner/REUTERS

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) считает необходимым коренным образом изменить курс политики ФРГ. "Германии нужен принципиально иной курс, особенно в области миграционной, внешней и экономической политики, а также политики безопасности", - заявил Мерц в среду, 13 ноября, в ходе дебатов по правительственному заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Ссылаясь на плохие экономические показатели страны, председатель партии христианских демократов отметил, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить конкурентоспособность немецкой экономики на мировом уровне. Кроме того, по его словам, требуется быстро и основательно решить проблемы энергетической политики и "чрезмерного бюрократизма".

Глава ХДС также призвал ужесточить миграционную политику Берлина: остановить высокий рост нелегальной миграции в Германию, в некоторых случаях прекратить воссоединение семей и разворачивать беженцев и мигрантов еще на немецких границах.

"Вы теперь больше не можете ставить никаких условий, - заявил он, обращаясь к Олафу Шольцу и подчеркнув, что у правительства в составе социал-демократов и "зеленых" больше нет большинства в бундестаге. - Мы - не запасной игрок для вашего развалившегося правительства".

В то же время Фридрих Мерц пообещал, что консервативная фракция ХДС/ХСС поддержит поправку к Основному закону, направленную на укрепление Федерального конституционного суда.

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