Ужесточение немецкой миграционной политики отложено. Почему?

Премьер-министры федеральных земель ФРГ не смогли договориться о радикальных мерах по сокращению притока беженцев. Согласие есть только в том, что число соискателей убежища в Германии слишком велико.

Отмена индивидуального права на убежище… Запрет для беженцев въезжать в Германию… Сокращение пособий для украинских беженцев… Расширение списка безопасных стран… Ускоренная депортация лиц, не получивших убежище, не только в безопасные, но и в такие страны, как Сирия и Афганистан…

На завершившейся 25 октября в Лейпциге ежегодной конференции премьер-министров всех 16 федеральных земель обсуждался целый пакет решительных мер, призванных радикально сократить приток нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию и ходатайствующих об убежище. Речь шла о снижении этого числа с ожидаемых в этом году 200 тысяч на целый порядок. (Беженцы из Украины в это число не входят, у них в Германии особый статус.)

Решения на этой конференции принимаются по принципу консенсуса, и ни одна из перечисленных выше мер одобрена не была. Нашелся только минимальный общий знаменатель - согласие с тем, что приток беженцев в Германию слишком велик и его надо сокращать.

Миграция - не тема для предвыборной борьбы?

О причине премьер-министр Нижней Саксонии социал-демократ Штефан Вайль (Stephan Weil) рассказал на итоговой пресс-конференции. Тема миграции, по его словам, в условиях уже идущей в Германии предвыборной борьбы используется для поляризации общества и его раскола.

"Мы, как участники конференции земельных премьер-министров, должны быть особенно заинтересованы в том, чтобы прагматично работать над такими мерами, которые можно принять, - заявил Вайль. - Иными словами, конференция земельных премьер-министров не должна превращаться в арену предвыборной борьбы".

Контроль на границе Германии с Австрией Фото: IMAGO/Revierfoto

В качестве примера он привел закрытие немецких границ для соискателей убежища, на чем настаивают многие консерваторы, предлагая для этого фактически отменить закрепленное в конституции индивидуальное право на убежище (Asyl): "Это вопрос, на который - глядя с европейского уровня и с учетом решений Суда ЕС - можно ответить следующим образом: из этого ничего не выйдет".

О каких мерах договорились на конференции в Лейпциге

О принятии радикальных мер земельные премьер-министры так и не договорились. Но было принято решение продлить на неопределенное время контроль, который с этой осени введен на всех сухопутных границах Германии. Однако не впустить в страну человека, попросившего прямо на КПП убежище, немецкие полицейские по действующему законодательству не могут.

Вся надежда на Евросоюз? Фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Главные надежды земельные власти ФРГ возлагают на Европейский Союз, страны-участницы которого еще летом прошлого года договорились об изменении процедуры предоставления убежища и временной защиты в ЕС. На имплементацию принятых тогда решений у стран Евросоюза есть два года, и премьер-министры ожидают от центрального правительства канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) быстрых действий в этом направлении.

Кроме того, они высказываются за реанимацию Дублинского соглашения, фактически бездействующего с тех пор, как в 2015 году в Евросоюзе разразился острый миграционный кризис. Ходатайства уже находящихся в Германии беженцев о воссоединении семей, премьер-министры предлагают удовлетворять только в исключительных случаях.

Консерваторы настаивают на более жестких мерах

"Это важные меры, но они недостаточно далекоидущие, - заявил консервативный премьер-министр Гессена Борис Райн (Boris Rhein). - Число нелегальных въездов в Германию по-прежнему слишком велико. Цифры должны снизиться - в том числе и для того, чтобы Германия могла, наконец, посвятить себя решению огромной задачи, с которой мы сталкиваемся в нашей стране: интеграции тех, кто имеет право остаться".

Райн по-прежнему убежден в необходимости более жестких мер: в запретах на пересечение границы, отказах на воссоединение семей, содержании под стражей подлежащих депортации мигрантов.

Закрыть на замок границу для беженцев требовал перед началом конференции и ее хозяин в этом году - премьер-министр Саксонии христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Но и достигнутыми договоренностями он остался доволен. Пусть общий знаменатель и не очень велик, но все премьер-министры согласны с тем, заявил он, что приток беженцев необходимо сокращать. "Нас объединяет, - добавил он, - поиск конкретных инструментов, с помощью которых мы можем этого достичь".