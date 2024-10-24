Границы на замок? Власти ФРГ хотят сократить приток беженцев

Германия продолжает ужесточать свою миграционную политику. Вслед за либеральным министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner) за сокращение пособий для украинцев, нашедших в ФРГ убежище после начала полномасштабной войны России против Украины, выступил и консервативный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

"Кристиан Линднер прав…Нам нужны фундаментальные изменения в миграционной политике. Это также включает в себя отмену "денег для граждан" (Bürgergeld) для украинских беженцев", - написал он в сети X накануне начавшийся в четверг, 24 октября, в Лейпциге ежегодной конференции глав правительств всех 16 федеральных земель ФРГ.

Сколько беженцев способна интегрировать Германия?

Миграционная политика - в этот раз одна из главных тем этого неформального форума, на котором земельные премьер-министры, представляющие как правящие, так и оппозиционные партии на федеральном уровне, стараются выработать более или менее согласованный подход в их отношениях с центральной властью, то есть, коалиционным правительством канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). И хотя решения, принимаемые на таких встречах, не имеют обязательного характера, они существенно повышают роль и влияние бундесрата - палаты федеральных земель германского парламента.

Михаэль Кречмер Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Председательство на этой конференции каждый год переходит по принципу ротации от одной федеральной земли к другой, и теперь очередь дошла до восточногерманской Саксонии, правительство которой возглавляет христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Цифры должны уменьшиться настолько, чтобы мы имели возможность интегрировать (соискателей убежища. - Ред.), а также снова следовать нашим правовым нормам", - заявил он, имея в виду число беженцев, прибывающих в Германию - будь то в надежде получить защиту от преследований на родине или просто в поисках лучшей жизни.

К концу сентября (данных за октябрь еще нет) в Германии запросили убежище 170 тысяч человек. Около трети из них сирийцы, 15% афганцы, 13% граждане Турции. Украинские беженцы в эту статистику не входят, они избавлены от необходимости ходатайствовать об убежище и сразу начинают получать базовое немецкое социальное пособие Bürgergeld, которое существенно выше, чем выплаты прочим беженцам.

Контроль на всех немецких границах

170 тысяч - это примерно на 50 тысяч меньше, чем в тот же период в прошлом году. Но все равно слишком много, считает Михаэль Кречмер. "Мы не просто достигли границы наших интеграционных возможностей, мы ее перешли", - заявил он в четверг в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD).

Один из терминалов бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине переоборудован под временное общежитие для беженцев Фото: Jochen Eckel/IMAGO

Если раньше в Германии звучали требования ввести верхний предел приема беженцев на уровне 200 тысяч человек, то Кречмер (не имея в виду украинских беженцев) называет цифру на порядок ниже - 30 тысяч в год. Вопрос в том, как добиться уменьшения притока беженцев. Предложения на этот счет выдвигаются разные. Одно из них - просто не пропускать их в страну через немецкие границы. За такую меру ратуют, в частности, кроме самого Кречмера также консервативные премьер-министры Баварии и Саксонии-Анхальта.

Еще на прошлогодней конференции земельные премьеры потребовали от центральных властей ввести и усилить контроль на границах Германии. Правительство Шольца пошло им навстречу, с этой осени контролируются сухопутные границы Германии со всеми соседними странами.

Мера оказалась не очень эффективной. Индивидуальное право на убежище (Asyl) записано в немецкой конституции, и власти страны не могут не впустить претендующего на это право беженца. Зная об этом, консерваторы требуют скорректировать соответствующее положение Основного закона. Его следует адаптировать к актуальной ситуации, заявил Михаэль Кречмер в интервью газете Tagesspiegel.

Меры экономического воздействия на мигрантов

Маркус Зёдер предлагает зайти еще и с другого конца - устранить материальные стимулы, привлекающие в Германию беженцев. Он требует предоставлять соискателям убежища "абсолютный минимум услуг". Такова, мол, "воля немецкого населения", а тот, кто ей противоречит, играет на руку "экстремистам по краям политического спектра", заявил он, явно имея в виду правых популистов из "Альтернативы для Германии".

Маркус Зёдер Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Что касается Bürgergeld, то Зёдер требует не только лишить украинских беженцев этого пособия, но и в корне пересмотреть систему социальной поддержки как самих немецких неимущих, так и соискателей убежища. "Не должно быть стимулов миграции в социальные системы", - написал он в сети Х.

Эти стимулы, к слову, уже стали меньше. Еще в прошлом году, следуя предложениям конференции земельных премьер-министров, немецкое правительство приняло ряд мер. Так, право на получение базового социального пособия соискатели убежища теперь получают только через 36 месяцев после подачи ходатайства, а не через 18. Расходы на питание в общежитиях вычитаются из суммы пособия для беженцев. А сами пособия начинают выдавать не наличными, а зачислять на дебетовые карточки, которыми можно расплачиваться только в определенных магазинах. Эта мера призвана пресечь перевод беженцами денег на родину, что, как считается, является одним из стимулов просить убежище в Германии.

Какие страны считать безопасными?

На конференции в Лейпциге, скорее всего, будут выдвинуты дополнительные предложения по ужесточению экономических мер воздействия на беженцев. Обсуждается также вариант проведения процедуры рассмотрения ходатайств об убежище за пределами ФРГ, то есть в странах, не являющихся членами ЕС - по примеру Италии, которая стала отправлять беженцев в Албанию.

Среди других предложений - отмена возможности на воссоединение семей и усиленная депортация в Турцию, Сирию и Афганистан граждан этих стран, получивших в Германии отказ в убежище. Зёдер требует "немедленно высылать совершивших преступления афганцев и сирийцев". Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) предлагает расширить список безопасных стран и занести в него все государства, граждане которых менее чем в 5% случаев получают убежище в Германии.