Границы на замок? Власти ФРГ хотят сократить приток беженцев

Границы на замок? Власти ФРГ хотят сократить приток беженцев24 октября 2024 г.
Германия продолжает ужесточать свою миграционную политику. Вслед за либеральным министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner) за сокращение пособий для украинцев, нашедших в ФРГ убежище после начала полномасштабной войны России против Украины, выступил и консервативный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).
"Кристиан Линднер прав…Нам нужны фундаментальные изменения в миграционной политике. Это также включает в себя отмену "денег для граждан" (Bürgergeld) для украинских беженцев", - написал он в сети X накануне начавшийся в четверг, 24 октября, в Лейпциге ежегодной конференции глав правительств всех 16 федеральных земель ФРГ.
Сколько беженцев способна интегрировать Германия?
Миграционная политика - в этот раз одна из главных тем этого неформального форума, на котором земельные премьер-министры, представляющие как правящие, так и оппозиционные партии на федеральном уровне, стараются выработать более или менее согласованный подход в их отношениях с центральной властью, то есть, коалиционным правительством канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). И хотя решения, принимаемые на таких встречах, не имеют обязательного характера, они существенно повышают роль и влияние бундесрата - палаты федеральных земель германского парламента.
Председательство на этой конференции каждый год переходит по принципу ротации от одной федеральной земли к другой, и теперь очередь дошла до восточногерманской Саксонии, правительство которой возглавляет христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Цифры должны уменьшиться настолько, чтобы мы имели возможность интегрировать (соискателей убежища. - Ред.), а также снова следовать нашим правовым нормам", - заявил он, имея в виду число беженцев, прибывающих в Германию - будь то в надежде получить защиту от преследований на родине или просто в поисках лучшей жизни.
К концу сентября (данных за октябрь еще нет) в Германии запросили убежище 170 тысяч человек. Около трети из них сирийцы, 15% афганцы, 13% граждане Турции. Украинские беженцы в эту статистику не входят, они избавлены от необходимости ходатайствовать об убежище и сразу начинают получать базовое немецкое социальное пособие Bürgergeld, которое существенно выше, чем выплаты прочим беженцам.
Контроль на всех немецких границах
170 тысяч - это примерно на 50 тысяч меньше, чем в тот же период в прошлом году. Но все равно слишком много, считает Михаэль Кречмер. "Мы не просто достигли границы наших интеграционных возможностей, мы ее перешли", - заявил он в четверг в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD).
Если раньше в Германии звучали требования ввести верхний предел приема беженцев на уровне 200 тысяч человек, то Кречмер (не имея в виду украинских беженцев) называет цифру на порядок ниже - 30 тысяч в год. Вопрос в том, как добиться уменьшения притока беженцев. Предложения на этот счет выдвигаются разные. Одно из них - просто не пропускать их в страну через немецкие границы. За такую меру ратуют, в частности, кроме самого Кречмера также консервативные премьер-министры Баварии и Саксонии-Анхальта.
Еще на прошлогодней конференции земельные премьеры потребовали от центральных властей ввести и усилить контроль на границах Германии. Правительство Шольца пошло им навстречу, с этой осени контролируются сухопутные границы Германии со всеми соседними странами.
Мера оказалась не очень эффективной. Индивидуальное право на убежище (Asyl) записано в немецкой конституции, и власти страны не могут не впустить претендующего на это право беженца. Зная об этом, консерваторы требуют скорректировать соответствующее положение Основного закона. Его следует адаптировать к актуальной ситуации, заявил Михаэль Кречмер в интервью газете Tagesspiegel.
Меры экономического воздействия на мигрантов
Маркус Зёдер предлагает зайти еще и с другого конца - устранить материальные стимулы, привлекающие в Германию беженцев. Он требует предоставлять соискателям убежища "абсолютный минимум услуг". Такова, мол, "воля немецкого населения", а тот, кто ей противоречит, играет на руку "экстремистам по краям политического спектра", заявил он, явно имея в виду правых популистов из "Альтернативы для Германии".
Что касается Bürgergeld, то Зёдер требует не только лишить украинских беженцев этого пособия, но и в корне пересмотреть систему социальной поддержки как самих немецких неимущих, так и соискателей убежища. "Не должно быть стимулов миграции в социальные системы", - написал он в сети Х.
Эти стимулы, к слову, уже стали меньше. Еще в прошлом году, следуя предложениям конференции земельных премьер-министров, немецкое правительство приняло ряд мер. Так, право на получение базового социального пособия соискатели убежища теперь получают только через 36 месяцев после подачи ходатайства, а не через 18. Расходы на питание в общежитиях вычитаются из суммы пособия для беженцев. А сами пособия начинают выдавать не наличными, а зачислять на дебетовые карточки, которыми можно расплачиваться только в определенных магазинах. Эта мера призвана пресечь перевод беженцами денег на родину, что, как считается, является одним из стимулов просить убежище в Германии.
Какие страны считать безопасными?
На конференции в Лейпциге, скорее всего, будут выдвинуты дополнительные предложения по ужесточению экономических мер воздействия на беженцев. Обсуждается также вариант проведения процедуры рассмотрения ходатайств об убежище за пределами ФРГ, то есть в странах, не являющихся членами ЕС - по примеру Италии, которая стала отправлять беженцев в Албанию.
Среди других предложений - отмена возможности на воссоединение семей и усиленная депортация в Турцию, Сирию и Афганистан граждан этих стран, получивших в Германии отказ в убежище. Зёдер требует "немедленно высылать совершивших преступления афганцев и сирийцев". Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) предлагает расширить список безопасных стран и занести в него все государства, граждане которых менее чем в 5% случаев получают убежище в Германии.