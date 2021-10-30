 Профсоюз полицейских ФРГ предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года | Новости из Германии о Германии | DW | 30.10.2021

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Германия

Профсоюз полицейских ФРГ предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года

Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.

Сотрудники федеральной полиции на германо-польской границе

Сотрудники федеральной полиции на германо-польской границе

В связи с наплывом беженцев на границе между ФРГ и Польшей германский федеральный профсоюз полицейских (DPolG) ожидает обострения миграционного кризиса, как это было в 2015 году, если не будут приняты оперативные меры. Глава профсоюза Хайко Теггац (Heiko Teggatz) в пятницу, 29 октября, рекомендовал немецкому правительству отнестись к ситуации серьезно, учитывая, что в настоящее время к границе ежедневно прибывает до 1000 мигрантов.

"Это тревожные сигналы, которые нельзя откладывать еще на 14 дней", - сказал он в эфире телеканала Bild live. В противном случае, по словам Теггаца, в Германии наступит "коллапс, как это было в 2015 году на южной границе". Он выразил недовольство тем, что уже две недели ждет ответа на свое письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer).

В этом письме глава DPolG призвал ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей, наложить санкции на авиакомпании, сотрудничающие с Беларусью, а также защитить внешние рубежи ЕС при поддержке европейского агентства Frontex.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Парламент Польши 29 октября окончательно одобрил строительство укрепленного заграждения вдоль границы с Беларусью протяженностью более 100 километров. Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Как ожидается, это произойдет в ближайшие дни.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Маршрут Лукашенко: как нелегальные мигранты попадают из Беларуси в Германию. DW Новости (30.09.2021)

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