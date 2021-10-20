В Германии резко возросло число нелегальных мигрантов из Польши

Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло в октябре текущего года. По данным на 17 октября, оно составило около 3000 человек. Об этом агентству dpa заявили в среду, 20 октября, в федеральной полиции.

В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 – через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек, из них в 1903 - через Беларусь.

Почти 500 нелегалов за сутки

Растет напряжение и на польско-белорусской границе. "За прошедший день, 19.10, на границе Польши и Беларуси было предпринято 424 попытки незаконного перехода. Задержаны шесть нелегальных мигрантов: пять граждан Ирака и гражданин Сирии", - говорится в сообщении Погранслужбы Польши в Twitter.

За содействие нелегалам задержаны четыре человека - граждане Польши, Сирии, Ирана и Палестины.

Организованная переправка мигрантов к границе ЕС

Белорусский правитель Александр Лукашенко в мае в ответ на ужесточение санкций со стороны Евросоюза заявил, что его страна больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся перебраться в Польшу и страны Балтии.

В последствии целый ряд стран ЕС обвинили Лукашенко в том, что он организовано отправляет мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза. Польша, Латвия и Литва ужесточили погранконтроль. Тысячи людей, однако, продолжают проникать на их территорию, в том числе с помощью контрабандистов.

18 октября глава германского федерального профсоюза полицейских Хайко Теггац (Heiko Teggatz) выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей. В письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) Теггац предупредил об опасности "коллапса" на границе, поскольку число задержанных мигрантов "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.

По его оценке, количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских, а также о "значительный риске для здоровья", так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

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