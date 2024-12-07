Шольц: Договоренности с Трампом по Украине возможны

Канцлер Германии "уже подробно поговорил" с избранным президентом США по телефону о "совместной стратегии в отношении Украины" и подчеркнул, что ничего не должно решаться "через головы украинцев".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что страны Европы смогут договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом о совместном подходе к политике в отношении Украины. "Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию в отношении Украины, - заявил глава правительства ФРГ в субботу, 7 декабря, в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - Я уже подробно поговорил с будущим президентом США по телефону, и мы также ведем прямой диалог с его командой по вопросам политики безопасности".

Канцлер не сообщил никаких подробностей диалога, лишь подчеркнув, что важно, "чтобы убийства поскорее закончились, и чтобы независимость и суверенитет Украины оставались гарантированными". При этом Шольц вновь отверг дискуссии о вводе немецких миротворческих войск в Украину в "настоящее время". "Пока идет война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск. В последующем должны обсуждаться гарантии безопасности, чтобы Украина была уверена, что Россия не вторгнется в нее в третий раз после 2014 и 2022 годов", - заявил канцлер, в очередной раз сообщив об отказе Киеву в поставке крылатых ракет TAURUS.

Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступить территорию для реализации этой "стратегии", Шольц подчеркнул, что ничего, включая гарантии безопасности, не должно решаться "через головы украинцев" и что Германия останется "самым сильным сторонником" Украины в Европе.

Зеленский "возможно" встретится Трампом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии открытия восстановленного собора Парижской Богоматери 7 декабря, сообщил Елисейский дворец. Перед открытием собора французский президент Эмманюэль Макрон примет сначала Дональда Трампа (в планах - в 16.00 по местному времени), а затем - Зеленского (в 17.00).

Состоится ли трехсторонняя встреча либо персональная встреча Трампа с Зеленским, в Елисейском дворце не сообщили. Анонимный украинский источник AFP заявил, что беседа Зеленского с Трампом "возможна". Если она произойдет, то станет первой встречей украинского президента с Трампом после победы последнего на президентских выборах в США.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ в Украине в течение 24 часов после своей инаугурации 20 января, но пока не сказал, как именно он намерен достичь этой цели. Аналитики и эксперты выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить обещание.