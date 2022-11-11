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Фото: Michael Probst/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Журналисты-расследователи запустили приложение "Самиздат"

Анна Мельникова
50 мин. назад

Редакции "Проекта", "Важных историй", Bellingcat, The Insider и Команды Навального собрали в одном месте независимые расследования на русском языке, несмотря на усиливающуюся цензуру в РФ.

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Пять редакций - "Проект", "Важные истории", Bellingcat, The Insider и Команда Навального - запустили мобильное приложение "Самиздат". Оно позволяет в одном месте читать без VPN русскоязычные расследования, несмотря на блокировки Роскомнадзора и другое давление на журналистов в РФ. Анонсы "Самиздата" появились в телеграм-каналах медиа в пятницу, 11 ноября.

"В условиях цензуры в России становится все сложнее доносить информацию до аудитории: государство может объявить СМИ "иностранным агентом", "нежелательной организацией", заблокировать доступ к сайту или удалить статью с помощью послушных судов", - говорится в описании "Самиздата".

Приложение задумано как агрегатор и не предполагает ни общей редакционной политики, ни руководства: каждый коллектив авторов самостоятельно отвечает за свои публикации. "Самиздат" открыт для сотрудничества с другими расследовательскими медиа и независимыми авторами. Скачать приложение можно в Google Play Market и App Store.

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