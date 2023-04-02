Посол Макеєв розкритикував СДПН за заклики до миру

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував нещодавній заклик колишніх провідних політиків з лав Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) до миру та якнайшвидших переговорів між Києвом і Москвою. Свою критичну позицію щодо цього заклику Макеєв висловив у коментарі агенції dpa, оприлюдненому в неділю, 2 квітня.

"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії", - сказав український дипломат. Він додав, що мета подібних закликів - лише "приховати злочини Росії та, відповідно, відповідальність російського режиму".

"З огляду на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!", - переконаний Макеєв.

Суть заклику до Шольца

Напередодні в СДПН закликали канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступити з посередницькою місією для досягнення миру в Україні.

З кожним днем збільшується загроза розростання воєнних дій, над Європою нависла тінь атомної війни, але світ не повинен скотитися до нової великої війни, йшлося у зверненні до канцлера. Наразі найголовніше - "зробити все для якнайшвидшого припинення вогню, зупинити агресивну війну Росії та відшукати шлях до переговорів", наголошується далі у зверненні. Лише тоді "можна буде прокласти шлях до спільного порядку безпеки в Європі", переконані автори звернення.

На їхню думку, домогтися припинення вогню в Україні якомога швидше можна, якщо Німеччині спільно з Францією вдасться залучити до посередництва інші країни, особливо Бразилію, Китай, Індію та Індонезію.

"Повстання за мир"

Раніше чималий резонанс у політичному та медійному просторі Німеччини викликала демонстрація під назвою "Повстання за мир" (Aufstand für Frieden), яка відбувалася у Берліні 25 лютого. Її організували політикиня з Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та відома захисниця прав жінок Аліса Шварцер (Alice Schwarzer).

Учасники акції, яких, за даними поліції, було 13 тисяч, а за підрахунками організаторів - близько 50 тисяч, застерегли від загрози ескалації війни в Україні через подальше постачання західних озброєнь і закликали уряд ФРН зробити все, щоб сторони негайно розпочали мирні переговори. Критики назвали ці заклики "наївними" і навіть небезпечними.