У СДПН закликали Шольца до мирної ініціативи щодо України

Колишній голова Об'єднання німецьких профспілок (DGB) Райнер Гоффман (Reiner Hoffmann) і низка інших відомих членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) закликали канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступити з посередницькою місією для досягнення миру в Україні. Звернення, яке опублікувала газета Frankfurter Rundschau (FR) в номері за суботу, 1 квітня, ініційоване істориком Петером Брандтом (Peter Brandt), сином колишнього канцлера Німеччини Віллі Брандта (Willy Brandt).

Серед укладачів документа також колишній депутат Бундестагу від СДПН Міхаель Мюллер (Michael Müller), виконавчий директор Міжнародного бюро миру (IPB) Райнер Браун (Reiner Braun), ексголова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse) і колишній заступник голови Європейської Комісії Ґюнтер Ферхойґен (Günter Verheugen).

Залучити Бразилію, Китай, Індію та Індонезію до посередництва

З кожним днем збільшується загроза розростання воєнних дій, над Європою нависла тінь атомної війни, але світ не повинен скотитися до нової великої війни, йдеться в публікації. Наразі найголовніше - "зробити все для якнайшвидшого припинення вогню, зупинити агресивну війну Росії та відшукати шлях до переговорів", наголошується далі у зверненні. Лише тоді "можна буде прокласти шлях до спільного порядку безпеки в Європі", переконані автори звернення.

На їхню думку, домогтися припинення вогню в Україні якомога швидше можна, якщо Німеччині спільно з Францією вдасться залучити до посередництва інші країни, особливо Бразилію, Китай, Індію та Індонезію.

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"Повстання за мир"

Раніше чималий резонанс у політичному та медійному просторі Німеччини викликала демонстрація під назвою "Повстання за мир" (Aufstand für Frieden), яка відубался у Берліні 25 лютого. Її організували політикиня з Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та відома захисниця прав жінок Аліса Шварцер (Alice Schwarzer).

Учасники акції, яких, за даними поліції, було 13 тисяч, а за підрахунками організаторів - близько 50 тисяч, застерегли від загрози ескалації війни в Україні через подальше постачання західних озброєнь і закликали уряд ФРН зробити все, щоб сторони негайно розпочали мирні переговори. Критики назвали ці заклики "наївними" і навіть небезпечними.

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