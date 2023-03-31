У ЄС нагадали РФ про відповідальність за воєнні злочини

У річницю визволення Бучі Берлін і Брюссель наголосили на важливості недопущення безкарності для російських воєнних злочинців.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив у п’ятницю, 31 березня, в перші роковини визволення міста Буча від російських окупантів на важливості притягнення до відповідальності причетних до російських воєнних злочинів.

"Звірства в Бучі рік тому показали світу, що означає путінська війна. У моїй пам'яті закарбувалося побачене. Ці злочини не мають залишатися безкарними. Ось чому ми єдині з Україною. Росія не переможе!" - написав Шольц у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, в середині червня 2022 року канцлер ФРН відвідав Бучу разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Головний дипломат ЄС про неприпустимість безкарності

Так само верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вказав на невідворотність покарання за воєнні злочини російських військ. "Минув рік із моменту виявлення воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі. Жахливі картини залишаються в моїй пам'яті. ЄС допомагає Україні розслідувати такі злочини та збирати докази. Безкарності не буде", - запевнив Боррель у своєму дописі в Twitter.

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Боррель відвідав Бучу невдовзі після звільнення міста російськими окупантами - 8 квітня 2022 року.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні до річниці звільнення міста, за час окупації в Бучі та Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 людей, із них 37 дітей. "Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів", - сказав український лідер.

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