Трагічна вулиця: як відновлюють Вокзальну у Бучі

У Бучі на Київщині під час окупації були пошкоджені понад дві з половиною тисячі житлових споруд, найбільше - на вулиці Вокзальній. Як оговтується Вокзальна через рік? Репортаж DW.

"Туди, де я з гранатомета вистрілив, були такі простріли, що з мене тільки м'ясо залишилося б. Моє щастя, що я від воріт відскочив", - розповідає DW 64-річний Валентин Дідковський, як у лютому 2022 року на вулиці Вокзальній у Бучі росіяни розгромили його будинок. Тоді пенсіонер-тероборонівець сам вступив з ними у бій з власного подвір'я, гативши по колоні російської техніки з гранатомета у гаражі.

27 лютого дорогою, по обидва боки оточеною приватними будинками, колона рухалася у бік Києва. Її знищили. Але на ділянці довжиною у два кілометри були знищені чи пошкоджені ледь не всі будинки. Взагалі під час окупації на Вокзальній 14 будинків були знищені цілком, сотня пошкоджені так, що потребували капітального або косметичного ремонту. Загалом у Бучі внаслідок боїв і під час окупації були пошкоджені понад дві з половиною тисячі житлових споруд, а від руйнувань місто зазнало збитків на понад 190 мільйонів доларів.

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Власними силами

Після деокупації Бучі Дідковський взяв кілька кредитів у банку, аби відновити свою оселю: замінити стіни в кількох кімнатах, відновити подвір'я та повністю поміняти дах. Чоловік каже, що відразу налаштував себе на те, що фінансової допомоги ніхто не надасть.

На Вокзальній ще кілька десятків власників будинків самотужки почали відбудовувати те, на що їм стало коштів. Розбирати завали, відновлювати покрівлі та робити локальні ремонти безкоштовно їм допомагали волонтери - українці приїздили вихідними і допомагали з косметичними реноваціями, а на зібрані внески онлайн - наймали на капітальні ремонти бригади спеціалістів.

Валентин (п) самотужки взявся відновлювати свою хату після того, як її пошкодили російські війська Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Робити це на Вокзальній досі продовжує і команда волонтерів "Сміливі відновлювати". За останній рік команда залучила десятки підрядників для капітальних ремонтів на вулиці і ще сотні пересічних охочих киян та жителів області - для розбору завалів та вивозу будівельного сміття, розповідає DW співзасновник ініціативи Віталій Селик. Він каже, що серед охочих допомогти відновити Вокзальну були й іноземці. "Минулого року до нас долучилося більше тридцяти іноземців, а зараз є ще 70 іноземців, які вже у найближчі місяці хочуть приїхати до нас допомагати розбирати завали. Роботи є чимало і досі, адже з наближенням весни нам знову почали сипатися запити, люди звертаються, просять допомогти", - розповідає Віталій Селик.

Віталій Селик Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

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Кошти на відбудову від міжнародних фондів

Влітку 2022 року на допомогу місцевим з Вокзальної прийшли іноземні благодійники, які надали кошти місцевій владі Бучі. Після експертиз тут взялися до будівельних робіт. Коштом німецького фонду AWO-Berlin зараз відновлюють будинок і двір Тетяни. Жінка не може натішитися швидкості відбудови: за два дні підрядники, яких найняли за рішенням міськради, оновили спалений гараж. Під час її розмови з DW будівельники саме укріпляли стіни та міняли дах. Кінцевий результат, каже Тетяна, обіцяють у квітні.

"Слава Богу! Дякуємо дуже! Я уже просто не очікувала, коштів не було ніяких на це", - визнає Тетяна.

Тетяна Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Уже з осені на вулиці Вокзальній одночасно йде відбудова 112-ти найбільш пошкоджених об'єктів, понад десяток з них відбудовують з нуля, каже DW міський голова Бучі Анатолій Федорук. Перед цим, зазначає він, відновили дорогу, тротуари та місцеву школу. Загалом фінансову допомогу на все надавали фонди одразу з кількох країн - CША, Японії, а також з Європи.

Для повного відновлення лише вулиці Вокзальної потрібно понад 150 мільйонів гривень, пояснює Федорук. Усієї суми поки що не зібрали. "Чим більше ми оновлюємо, чим більше демонструємо, що ми робимо і як ми це робимо, тим більше інвестори бачать результат, і у них є бажання і довіра до фінансування Бучі. Нам важливо надзвичайно отримувати зараз не лише солідарність, не лише співчуття, а і підтримку, фінансову підтримку, яка дає можливість і перемогти, і відбудуватися в цей час. Через це ми вдячні кожному і кожній, хто долучився", - розповідає міський голова.

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Заселення перших родин у будинки, які були відновлені повністю, відбудеться уже в найближчі тижні, обіцяє бучанський мер. Перспективи щодо інших об’єктів залежатимуть від подальшого фінансування.

Мер Бучі Анатолій Федорук Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Відшкодування від держави: хто і коли отримає

Через нестачу коштів на відбудову більшість жителів Вокзальної проживала у розбитих оселях увесь цей рік. Кожен однак мав змогу подати заявку на компенсацію збитків від держави. Загалом на Київщині таких звернень нарахували понад 60 тисяч, повідомили у комітеті Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Його голова Олена Шуляк пояснила для DW - у травні в Україні вступить в силу ухвалений закон про грошові компенсації, який протягом року ніяк не вдавалося остаточно проголосувати. Після ухвалення у першому читанні до законопроєкту внесли чимало правок. Нині закон ухвалений і його уже підписаний президентом.

На поміч бучанам приїздять люди з Києва та Київщини. На Вокзальній працюють волонтери зі "Сміливі відновлювати" Фото: Viktoriia Pokatilova/DW

Згідно із законом, на кошти можуть претендувати лише ті українці, які ще не до кінця або взагалі не відновили оселі. Власники оновлених будинків теж отримають компенсації, але уже за рахунок офіційних репарацій - після завершення війни в Україні. "Є декілька категорій осіб, для яких законом встановлена першочерговість. Це родини військовослужбовців, це багатодітні родини, це особи з інвалідністю і ті, хто зараз уже демобілізований з лав армії", - додає Шуляк.

Перші кошти для виплат - 17 мільярдів гривень - уже сформовані на рахунках фонду для виплат. Очікується, що до Фонду для виплат також буде направлений і прибуток Національного банку України - 35,5 мільярда гривень. Оформлювати заявки на відшкодування збитків від держави українці, як і раніше, можуть за допомогою додатку "Дія" онлайн, а також на базі місцевих центрів надання адміністративних послуг.