У Німеччині обрали лідерів правих популістів

Співголовами правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) обрали Тіно Крупаллу (Tino Chrupalla) та Аліс Вайдель (Alice Weidel). Таке рішення учасники партійного з'їзду у Ризі ухвалили у суботу, 18 червня.

Крупалла, який стоїть біля керма політичного об'єднання з листопада 2019 року, отримав 287 із 538 голосів. Кандидатуру його опонента Норберта Кляйнвехтера (Norbert Kleinwächter) підтримали 195 делегатів. Вайдель заручилася підтримкою 360 людей. За її конкурента, депутата Європарламенту від ультраправої політичної групи "Ідентичність та демократія" Ніколауса Феста (Nicolaus Fest), проголосували 111 делегатів.

Крім того, політичний дует Крупалли та Вайдель продовжить керувати фракцією АдГ у німецькому Бундестазі.

Критика на адресу Крупалли

Днем раніше делегати змінили статут партії, тож у майбутньому можливе одноосібне керівництво АдН. Учасникам з'їзду, який проходить до 19 червня, ще належить обрати всю федеральну виконавчу раду, яка нині складається з 13 членів.

Водночас усередині правопопулістської партії звучить критика на адресу 47-річного Крупалли. Опоненти звинувачують його у проведенні курсу, недоречно близького Кремлю. Після нещодавньої втрати голосів на виборах до парламентів кількох федеральних земель йому дорікнули серед іншого нездатністю завойовувати симпатії виборців на заході Німеччини.