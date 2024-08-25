Штайнмаєр попередив про загрозу для демократії у ФРН

На виборах у Саксонії та Тюрінгії не повинні перемогти сили, які "нападають на основи нашої демократії", заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю ZDF.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) за тиждень до виборів до земельних парламентів (ландтагів) Саксонії та Тюрінгії попередив про загрозу для демократії. "Той, хто нападає на основи нашої демократії, не повинен отримати владу у свої руки", - заявив він у неділю, 25 серпня, в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Про які політичні сили йдеться, він не уточнив, однак, за результатами опитувань, у цих регіонах лідирує правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), а крім того, багато виборців готові віддати голоси за нову партію Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Обидві партії вимагають, зокрема, жорстко обмежити імміграцію в Німеччину і припинити допомогу Україні, при цьому пропонуючи відновити співпрацю з Росією.

Необхідно уважно розібратися з причинами відчуження людей від політики, зауважив президент ФРН в інтерв'ю, додавши, що частина німецького політичного ландшафту обрала як орієнтир експрезидента і нинішнього кандидата від республіканців на майбутніх президентських виборах у США Дональда Трампа. Водночас боротьба з політичним істеблішментом, про яку заявляє і Трамп, і частина німецьких політиків, ведеться не проти "пари мільйонерів", а проти "ненависної для декого системи", під якою маються на увазі політичні інститути, профспілки та незалежні ЗМІ, вказав Штайнмаєр. Подібні партії "не пропонують нічого, щоб робити країну кращою з кожним днем, - вони хочуть іншу країну", нагорлосив він.

Штайнмаєр: Уряд Шольца має "повернутися до верстата"

Президент ФРН також закликав уряд канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) "взятися до роботи - повернутися до верстата" і негайно покласти край спекуляціям про можливий розпад коаліції. Зокрема, Штайнмаєр розкритикував слова співголови партії "Союз 90 / Зелені", яка входить в урядову коаліцію, Оміда Нуріпура (Omid Nouripour), який назвав нинішню коаліцію "перехідною після епохи Меркель".

"Якщо ситуація об'єктивно погана, то люди чекають, що у відведені терміни буде зроблено все для її поліпшення", - зауважив глава держави. Однак термін "перехідний уряд" сигналізує про те, що "ми вже готові зійти з дистанції", вказав Штайнмаєр. Правлячим партіям добре відомо, що "роз'єднаність і публічні чвари їм не допомагають", додав він, підкресливши: "Це не допомагає і всій країні".

Коаліційні партії можуть не пройти в ландтаги Саксонії та Тюрінгії

За прогнозами соціологів, партії "світлофорної" коаліції можуть не подолати п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до земельних парламентів Саксонії та Тюрінгії. Так, згідно з опитуванням інституту дослідження громадської думки INSA, у Тюрінгії "зелені" і Вільна демократична партія (ВДП) можуть набрати лише по 3 відсотки голосів. При цьому правопопулістська АдН у цій федеральній землі посідає провідну позицію з прогнозованим результатом у 30 відсотків. На другому місці - опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із підтримкою в 21 відсоток, а далі - зареєстрована в січні лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), яку готові підтримати 20 відсотків виборців.

У Саксонії підтримати АдН готові 32 відсотки громадян. На другому місці там йде ХДС із 30 відсотками голосів, а на третьому - партія Ваґенкнехт, яка може розраховувати на 15 відсотків голосів.

