Президент ФРН: Демократія не гарантована назавжди

З нагоди 75-річчя від дня ухвалення Основного закону Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що демократія у ФРН не гарантована назавжди, і "тільки ми можемо її захистити".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав громадян країни захищати свободу і демократію. "Відстоювання своїх прав - це завдання нашого часу", - заявив він у четвер, 23 травня, в Берліні на державній церемонії, присвяченій 75-річній річниці ухвалення Основного закону ФРН.

За словами Штайнмаєра, демократія в Німеччині зараз "перебуває під тиском", міцніють "сили, які хочуть послабити і підірвати її, які зневажають її інститути, ображають і паплюжать її представників". Хоча "наша демократія досягла успіху", вона "не гарантована назавжди", попередив глава держави. "Інші її не захистять! Тільки ми самі можемо її захистити! Це залежить від нас!" - наголосив він.

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Громадяни ФРН повинні усвідомити, що живуть у "радикально зміненій реальності", заявив Штайнмаєр. "Після десятиліть більшого процвітання, більшої демократії, більшої Європи, більшого миру, успіху возз'єднання Німеччини ми зараз переживаємо епохальний перелом", - сказав він і додав, що зі вторгненням Росії до України в Європу повернулася "цинічна агресивна війна, яка увергла нас у стан невизначеності".

На Німеччину чекають "важчі роки"

Президент зазначив, що попереду на Німеччину чекають "суворіші, важчі роки", але закликав до мужності у протистоянні новим викликам. "Відповіддю не може і не повинна бути легкодухість або невпевненість у собі. Було б абсолютно неправильно ховати голову в пісок або мріяти про більш комфортне минуле, - вказав він. - Я також твердо переконаний, що неправильно щодня уявляти собі загибель нашої країни".

"Ми повинні заявити про себе зараз - з реалізмом і амбіціями. Це завдання нашого часу", - сказав Штайнмаєр. "Ми повинні захищати цінності, які лежать у нашій основі. Вони не повинні бути предметом обговорення! Але ми повинні точніше визначати наші цілі й адаптувати їх до нових викликів", - додав він.

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