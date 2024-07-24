Шольц балотуватиметься на наступних виборах до Бундестагу

На наступні вибори до Бундестагу Олаф Шольц піде разом з СДПН, повідомив він журналістам. Тим часом його уряд уже визначився з датою проведення виборів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розраховує переобратися на виборах до Бундестагу наступного року. Про це політик заявив у середу, 24 липня, на традиційній літній пресконференції в Берліні. У своїй заяві Шольц оголосив, що він має намір піти на вибори зі своєю партією - Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

"Я буду балотуватися на посаду канцлера, щоб знову стати канцлером", - запевнив Шольц, якого цитує інформагенція Reuters.

Стала відома дата проведення виборів

Раніше цього дня федеральний уряд надав рекомендацію федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) щодо дати проведення виборів, повідомив речник міністерства внутрішніх справ ФРН. Згідно з заявою, наступні вибори до Бундестагу мають відбутися 28 вересня 2025 року.

Таким чином, вибори відбудуться наприкінці чергового чотирирічного терміну повноважень. Нагадаємо, нинішній склад Бундестагу був обраний на виборах, проведених 26 вересня 2021 року. До нинішньої урядової коаліції входять СДПН, ВДП і "Союз90/Зелені".