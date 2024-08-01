Штайнмаєр попросив у Варшаві вибачення за діяння нацистів

Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав придушене нацистами в 1944 році Варшавське повстання однією з найжорстокіших глав в історії відносин двох країн. Президент ФРН засудив імперіалізм і расизм націонал-соціалістів.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) напередодні 80-ї річниці початку Варшавського повстання, що відзначається 1 серпня, попросив у поляків вибачення за злочини націонал-соціалістів у роки Другої світової війни.

"Я прошу - саме сьогодні і саме тут - про прощення", - звернувся глава німецької держави до учасників повстання, які вижили, у середу, 31 липня, на пам'ятному заході на центральній площі польської столиці за участю сотень слухачів і президента Польщі Анджея Дуди.

"Ми не повинні забувати і не забудемо, яких безмірних страждань ми, німці, завдали сусідній країні, з якою жорстокістю і з яким прагненням до знищення німецькі окупанти діяли проти всього населення", - наголосив Штайнмаєр. Імперіалізм і расизм націонал-соціалістів призвели до "жахливих злочинів", проти яких і виступили учасники повстання, додав він. З минулого необхідно винести урок для майбутнього, зазначив німецький президент.

Про відносини Берліна і Варшави

Варшавське повстання було "однією з найжорстокіших глав" в історії відносин двох країн і стало "однією з найгероїчніших глав польської історії", зазначив Штайнмаєр. "Це приклад волі до самоствердження, бажання не дозволити забрати свободу без бою", - додав президент ФРН, особливо виділивши "хоробрість бійців, які зневажали смерть".

Глава німецької держави назвав "майже дивом" той факт, що поляки і німці стали добрими сусідами. Шлях до цього був довгим, визнав Штайнмаєр. Тепер Берлін і Варшава взяли на себе зобов'язання "діяти між собою і в інтересах наших сусідів і друзів солідарно і миролюбно", заявив він.

"Цей день також зобов'язує нас до наступного: ми ніколи більше не змиримося з несправедливістю і відсутністю свободи, агресією та окупацією в Європі", - наголосив президент ФРН, нагадавши про російську збройну агресію проти України. Президент Росії Володимир Путін "хоче знищити Україну і загрожує всім нам", додав глава німецької держави.

Читайте також: "Ми": про що написав книгу німецький президент

У Берліні створять меморіал польським жертвам нацистів

Франк-Вальтер Штайнмаєр є другим президентом ФРН після Романа Герцоґа (Roman Herzog), який 1994 року попросив вибачення у поляків за злочини націонал-соціалістів у важливий для польського народу день пам'яті.

Під час візиту до Варшави Штайнмаєр розповів про плани уряду Німеччини створити в Берліні меморіал польським жертвам націонал-соціалізму. Влада обох країн перебуває в тісному контакті з цього питання, додав він.

Водночас президент ФРН не повідомив жодних подробиць про можливі репарації для Польщі. Польський уряд під керівництвом Дональда Туска раніше закликав Німеччину надати фінансову компенсацію за втрати, яких країна зазнала від рук нацистів під час Другої світової війни. Офіційний Берлін вважає питання про репарації юридично закритим.

Варшавське повстання

Варшавське повстання почалося 1 серпня 1944 року. Воно було організоване командуванням підпільної Армії Крайової та представниками польського уряду у вигнанні.

Повстання тривало 63 дні і було придушене 2 жовтня. За два місяці жорстоких боїв загинули близько 200 тисяч людей, абсолютну більшість з яких становили мирні жителі, а Варшава була практично повністю зруйнована.

Читайте також: Президент ФРН: Демократія не гарантована назавжди