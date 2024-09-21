АдН: Як відрізнити правих популістів від екстремістів?

Партію "Альтернатива для Німеччини", яка перемагає на виборах на сході у ФРН, вважають правопопулістською. У деяких землях її визнано екстремістською. У чому різниця, і до чого тут неонацизм?

На виборах земельного парламенту в Бранденбурзі 22 вересня може перемогти опозиційна "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - партія, яка виступає за радикальне обмеження міграції. АдН, яка також пропонує скасувати санкції проти Росії і яку хвалив президент РФ Володимир Путін, набирає в опитуваннях майже 30 відсотків. На другому місці з відривом в один-три відсоткових пункти - правлячі соціал-демократи.

Бранденбург завершує серію важливих виборів у Німеччині цього року. Хоч це і регіональні вибори, вони вважаються тестом перед виборами до Бундестагу у вересні 2025 року. До цього АдН виграла вибори в Тюрингії і посіла друге місце в Саксонії. Загалом у Німеччині в АдН друге місце, за неї готові проголосувати близько 17 відсотків опитаних. Якщо раніше багато хто вибирав її з почуття протесту, то зараз - з переконання.

Лідер АдН у Тюрингії Бйорн Геке в день виборів 1 вересня 2014 року Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Після виборів у Тюрингії багато англомовних ЗМІ писали, що вперше після Другої світової війни вибори в Німеччині виграла "far-right party" - "вкрай права" або "ультраправа партія". Німецькі журналісти більш стримані в порівняннях із нацистами часів Гітлера. АдН частіше називають "правопопулістською", іноді "частково правоекстремістською". Лідера партії в Тюрингії Бйорна Геке (Björn Höcke) суд дозволив публічно називати "фашистом", але всієї партії це не стосується. Чому так?

Чим правий популізм відрізняється від екстремізму

Популізм, як і екстремізм, поділяють на правий і лівий, хоча межі розмиті. Федеральний центр з політосвіти (Bundeszentrale für politische Bildung) називає правим популізмом "політичну стратегію, що дотримується авторитарних уявлень, а також використовує та посилює поширені расистські забобони". У політології коренем популізму вважається протиставлення "простого народу" та "істеблішменту". Правий популізм може бути поміркованою формою правого екстремізму, але, на відміну від останнього, не є ідеологією.

Єдиного визначення "правого екстремізму" в Німеччині немає. Політологи пояснюють це тим, що в нього немає єдиного набору якостей, а є різні течії. У ЗМІ слова "правоекстремістський" і "праворадикальний" іноді використовують як синоніми, але німецькі держоргани проводять між ними чітке розмежування. Праві екстремісти виходять у своїх поглядах за рамки конституції, а радикали - ні.

Поняття "правий екстремізм" почали активно використовувати в Західній Німеччині (ФРН) у 1970-ті роки. Центр з політосвіти вказує такі характеристики правого екстремізму: ксенофобія, антисемітизм, расизм, націоналізм, авторитаризм і підтримка диктатури, вихваляння або баналізація націонал-соціалізму.

Визначення важливі для міністерств внутрішніх справ і відомств із захисту конституції - федеральних і земельних. Ці спецслужби відіграють вирішальну роль, коли постає питання, наприклад, про крайній захід - заборону.

Після війни у ФРН було ухвалено ліберальні закони про партії - їх дуже важко заборонити. Приклад із недавнього минулого - визнана правоекстремістською Націонал-демократична партія Німеччини (НДПН). ЗМІ іноді називають її неонацистською. НДПН існує з 1964 року і проходила в земельні парламенти. Її прихильники не визнають кордони Німеччини, що склалися після об'єднання ФРН і НДР, дозволяють собі ревізіоністські та ксенофобські висловлювання. НДПН невдало намагалися заборонити двічі, востаннє 2017 року. Конституційний суд по суті визнав її хоч і ворожою до конституційного ладу, але недостатньо небезпечною через слабкий вплив. НДПН, як і раніше, існує, але під іншою назвою - "Батьківщина" (Heimat). Її позбавили держпідтримки, успіхів на виборах вона не має.

Демонстрант з прапором НДПН, Шверін, 2016 рік Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Як правильно називати "Альтернативу для Німеччини"

З "Альтернативою для Німеччини" ситуація складніша. Заклики заборонити її періодично лунають, але думка скептиків переважає. Вони вказують на досвід невдалої заборони НДПН і ризики, що він повториться.

АдН була заснована в 2013 році як партія євроскептиків. Згодом партія зсунулася вправо, її ультраправе "крило" посилилося, але було формально розпущено. Останніми роками популярність партії зростає, вона представлена в Бундестазі та в усіх земельних парламентах.

Особливість Німеччини - федеральний устрій. Це означає, що на земельному рівні партія може бути визнана правоекстремістською, а на федеральному - ні. Саме так сталося з АдН. Ситуація нагадує клаптикову ковдру.

Наприклад, у Бранденбурзі в АдН статус "Verdachtsfall", тобто партію підозрюють у правому екстремізмі. Це другий ступінь із трьох. Такий самий статус у неї і на федеральному рівні - попередньо, АдН оскаржує його в суді. Водночас у Саксонії, Тюрингії та Саксонії-Ангальт АдН, а також її молодіжне крило "Молода альтернатива" визнані "gesichert rechtsextrem", що можна перекласти як "однозначно правоекстремістські". Це остання, третя сходинка в оцінці спецслужб, яка може бути підставою для заборони. Уже на другому щаблі за партією можуть стежити, використовуючи методи спецслужб, зокрема стеження та інформаторів.

Федеральне відомство із захисту конституції в Кельні Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Наразі, якщо йдеться про АдН загалом, її впевнено можна називати правопопулістською, а якщо про її осередки в Саксонії або Тюрингії - правоекстремістською. Загалом спецслужби вважають, що в АдН кожен третій - правий екстреміст.

Чи є зв'язки АдН з неонацистами?

Окреме питання - як бути, якщо лідера партії в Тюрингії Бйорна Геке суд дозволив називати "фашистом"? Це було у 2019 році. Противники Геке, яким влада містечка Айзенах у Тюрингії заборонила використовувати це слово на демонстрації, вважали, що це дозволене оціночне судження. Суд погодився. У 2024 році Геке був оштрафований за використання забороненого гасла часів націонал-соціалізму.

Слово "фашизм" рідко звучить на адресу всієї АдН. Якщо йдеться про правління Гітлера, у Німеччині говорять не про фашистів, а про націонал-соціалістів. Сучасних прихильників схожих ідей називають "нацистами" або точніше - "неонацистами". Федеральне відомство із захисту конституції дає їм визначення "прихильників ідеологічного напряму правого екстремізму, який орієнтується на історичний націонал-соціалізм". У тих, кого у ФРН заведено вважати неонацистами, немає єдиної структури, вони організовані в регіональні угруповання і малі партії, які періодично потрапляють під заборону.

Німецькі ЗМІ регулярно пишуть про ймовірні зв'язки АдН з неонацистами, партія від них відмежовується, мовляв, їх немає, вони приватні або були в минулому. Так, на початку 2024 року резонанс викликала публікація про зустріч ультраправих і неонацистів у Потсдамі, на якій обговорювалася ідея масової депортації мігрантів із Німеччини. Були там і представники АдН. За даними баварської медіакомпанії BR, серед помічників депутатів АдН у Бундестазі є учасники неонацистських маршів.

Партія виключає зі своїх лав тих, хто співпрацює з неонацистами і був близький з ними в минулому. Наприклад, АдН у Бранденбурзі збиралася виключити кількох своїх політиків, які створили на локальному рівні фракцію з депутатами неонацистської партії "Heimat". Іноді АдН конкурує з неонацистами, як у Саксонії. Там на нещодавніх виборах правоекстремістська партія "Вільні саксонці" набрала 2,2 відсотка, яких АдН не вистачило, щоб посісти перше місце.

У Гессені депутат земельного парламенту сам вийшов з АдН, після того, як з'явилися його фото з одним із лідерів забороненого неонацистського угруповання Combat 18. Президент РФ Путін у червні сказав, що не бачить "жодних ознак неонацизму в діяльності" АдН.