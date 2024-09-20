Вибори у Бранденбурзі: чорна політикиня кидає виклик правим

Після успіху ультраправої АдН в Саксонії і Тюрингії увага громадськості прикута до Бранденбургу. Чи вдасться чорній політикині з африканським корінням, що балотується від ХДС, забрати голоси у АдН? Репортаж із Котбуса.

Котбус, розташований за 120 кілометрів від Берліна, - найбільше місто в регіоні Нижня Лужиця федеральної землі Бранденбург, який колись мав ключове значення для забезпечення промисловості колишньої комуністичної НДР вугіллям. Сьогодні, однак, це один із найбідніших регіонів Німеччини, який отримує субсидії, щоб компенсувати наслідки відмови від видобутку вугілля. На тлі неблагополучної соціальної ситуації тут є сильні праворадикальні настрої. Напередодні виборів у ландтаг Бранденбургу, які відбудуться 22 вересня, до Котбуса, який неодноразово потрапляв на перші шпальти газет у зв'язку з атаками на ґрунті расизму, прикута особлива увага.

Котбус перед виборами у ландтаг

На низці виборчих плакатів, якими нині рясніють вулиці Котбуса, усміхнена чорна жінка. Під її фото - гасло: "Разом один з одним". Політикиня від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аделіне Абімнві Авемо (Adeline Abimnwi Awemo) народилася у Камеруні. Нині вона - єдина у Лужиці чорна кандидатка у депутати на майбутніх земельних виборах.

Агітаційні листівки Аделіне Абімнві Авемо Фото: Chiponda Chimbelu/DW

Опубліковані в четвер, 19 вересня, результати опитування інституту дослідження громадської думки Forschungsgruppe Wahlen на замовлення суспільної медіакомпанії ZDF показують, що консерватори з ХДС у Бранденбурзі можуть розраховувати на третє місце, здобувши 14 відсотків голосів. На другому місці, за цими даними, правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - 27 відсотків. Водночас 27 відсотків - тобто більшість - бранденбурзьких виборців мають намір віддати свій голос за правих популістів із партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Після успіху АдН на виборах в ландтаги двох інших східних земель ФРН - Саксонії та Тюрингії - до голосування в Бранденбурзі прикута особлива увага громадськості.

Як вважають багато спостерігачів, ультраправі з АдН завдячують своїми успіхами на виборах у Тюрингії та Саксонії (де партію офіційно визнано правоекстремістською) суспільній дискусії щодо міграційної політики Німеччини. Те саме стосується і нової, так само популістської, партії "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ), яка виступає, зокрема, за відмову у наданні притулку мігрантам, які в'їхали на територію Німеччини з безпечної третьої країни.

Котбус не готовий до діалогу?

"Я стурбована цим, але я не боюся, - зізнається політикиня з ХДС Аделіне Абімнві Авемо у розмові з DW. - Я готова вести діалог та шукати рішення". Саме на це, за її словами, вказує і її передвиборчий слоган. Проте за кілька днів до виборів політикині вдалося зав'язати не так вже й багато розмов із виборцями.

Голова партійного відділення ХДС у Бранденбурзі Ян Редманн та Аделіне Абімнві Авемо у Котбусі Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Скидається на те, що до діалогу у Бранденбурзі готові не всі. За словами Авемо, в липні одна жінка напала на неї, коли вона розклеювала свої передвиборчі плакати. Після цього політикині знадобилася медична допомога. "Мене шокує, що таке взагалі могло статися, - ділиться Авемо. - Я ніколи не переживала нічого подібного за 22 роки життя у Котбусі". Голос жінки змінюється, коли вона розповідає про інцидент, вона не хоче довго зупинятися на цій темі.

Та після того, як на неї було скоєно напад, Аделіне Авемо зобов'язали повідомляти поліцію про кожен передвиборчий захід, іноді їй забезпечують додатковий захист. "Нападу, подібного до того, що трапився зі мною, може зазнати кожен", - вважає вона. Та водночас політикиня не хоче забувати і про позитивні аспекти життя у Котбусі.

З Камеруну - до Котбуса

Аделіне Авемо народилася у місті Кумба, розташованому в англомовному регіоні Камеруну. У Котбус вона приїхала у 2002 році на навчання в Бранденбурзькому технологічному університеті. Вона розповідає, що спочатку почувалася чужою у цьому місті. Жінка згадує, як ходила на службу до католицької церкви і просто посміхалася там, не розуміючи жодного слова німецькою. Політикиня стверджує, що не відвідувала жодного мовного курсу, а німецьку мову, якою вона зараз говорить вільно, вивчила завдяки розмовам з жителями Котбуса.

Котбус - друге за величиною місто землі Бранденбург після Потсдама Фото: Chiponda Chimbelu/DW

Сьогодні Авемо хоче скористатися накопиченим досвідом, щоб із вдячністю послужити місту, враховуючи, наскільки важливу роль у політичній дискусії відіграє тема міграції. Авемо виступає за "точкову міграцію": коли різноробочі, теслярі, лікарі або медсестри, які потрібні на німецькому ринку праці, можуть бути впевнені, що зможуть стати до роботи у найкоротші терміни після переїзду в країну.

Багато мешканців Котбуса вважають, що Німеччині варто сконцентруватися на проблемах власного населення замість того, щоб витрачати мільярди на допомогу біженцям та підтримку України, яка захищається від російської агресії.

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"Популярність АдН - це стусан під зад для традиційних партій. Я не згоден з політикою правлячої коаліції і традиційних партій", - каже DW один із жителів Котбуса, пенсіонер, маючи на увазі коаліційний уряд Німеччини в Берліні, який складається з соціал-демократів, Зелених та ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

Аналогічну думку висловлює у розмові з DW й інший житель Котбуса на ім'я Алекс - чоловік віком близько 25 років: "Німеччина допомагає лише іноземцям. А тут, у самій Німеччині, нічого не робиться".

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Виклики і шанси для Котбуса

Аделіне Авемо каже, що розуміє розчарування виборців. Вона спілкується з кореспондентом DW біля супермаркету, розташованого в районі Котбуса Заксендорф, який вважається соціально неблагополучним. За два кроки від цього місця стоять бетонні багатоповерхівки, в яких за часів НДР жили лікарі, інженери та робітники. Сьогодні в них живуть люди, які отримують соціальну допомогу, пенсіонери та біженці. Ті, хто міг виїхати звідси, вже зробили це.

"У людей було багато очікувань, які не виправдалися, - каже Авемо. - Крім того, на цей регіон наклав свій відбиток процес відмови від видобутку вугілля. Він був пов'язаний із великою невизначеністю та невпевненістю у завтрашньому дні". Але політикиня із ХДС фокусується у своїй виборчій кампанії на можливостях для роботи і розвитку, які Котбус надає як тим, хто живе у місті вже давно, так і тим, хто нещодавно переїхав. "Тут виникне великий ринок праці, тому люди зможуть працювати і жити поряд один з одним", - переконана вона.

Одним із хороших сигналів для розвитку Котбуса та всього регіону є заснування тут Медичного університету Лужиці (Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem), на базі якого має бути створений найбільший університетський госпіталь у Бранденбурзі. На урочистій церемонії з цього приводу у липні побував канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Раніше, у січні, Шольц побував у Котбусі на відкритті залізничного заводу.