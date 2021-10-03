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Тоні Блер

Тоні Блер - британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тоні Блер".

З 1994 до 2007 року Тоні Блер очолював Лейбористську партію у Великобританії, а з 1997 до 2007 був британським прем'єр-міністром. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів 03.10.2021

Мільйони документів, розсекречених за допомогою інформаторів, демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки. Серед них, зокрема, Володимир Зеленський і Тоні Блер.

Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit

Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit 23.01.2019

Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер скептично оцінює можливості уряду Терези Мей провести будь-який договір з ЄС щодо Brexit через парламент. Розумніше було б знову дізнатися думку народу, заявив він в інтерв'ю DW.
Мей ініціює Brexit без консультацій з парламентом

Мей ініціює Brexit без консультацій з парламентом 27.08.2016

Голосування щодо виходу Великобританії з ЄС у британському парламенті могло би зупинити цей процес, однак прем'єрка має повне право ініціювати Brexit без участі парламенту.
Кемерон щодо доповіді про вторгнення в Ірак: Час назад не повернути

Кемерон щодо доповіді про вторгнення в Ірак: Час назад не повернути 06.07.2016

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон наголосив, що частина помилок, яких припустились у 2003 році при вторгненні в Ірак, була виправлена пізніше.

Чи правильно зробив Блер, наказавши атакувати Ірак? (06.07.2016) 06.07.2016

"Комісія Чілкота" оприлюднила доповідь про роль Великобританії у війні в Іраку. Висновок: рішення уряду Блера про початок операції було передчасним та не підготовленим, британський уряд недооцінив наслідки вторгнення. На розслідування експертам знадобилося 7 років.
Доповідь Чілкота: Не було достатніх підстав для вторгнення Великобританії в Ірак

Доповідь Чілкота: Не було достатніх підстав для вторгнення Великобританії в Ірак 06.07.2016

За словами очільника розслідування щодо участі Великобританії у військовій кампанії в Іраку, рішення базувались на некоректних даних розвідки та виконувались на основі "абсолютно неадекватного" планування.
Девід Кемерон: чи вдасться втриматись у кріслі?

Девід Кемерон: чи вдасться втриматись у кріслі? 06.05.2015

Британські консерватори сподіваються останньої миті вирвати голоси у правих популістів. Шанси на це не дуже високі, тож сподіватися їм залишається лише на диво.
Боже, бережи королеву! Чому британська монархія ще довго не зів’яне

Боже, бережи королеву! Чому британська монархія ще довго не зів’яне 29.04.2011

Весілля Принца Вільяма та Кейт Міддлтон розчулило навіть тих небагатьох британців, які скептично ставляться до монархії. Між тим питання про необхідність її існування час від часу все ж постають у суспільній дискусії.
Мемуари Тоні Блера: підкилимова боротьба в британській владі

Мемуари Тоні Блера: підкилимова боротьба в британській владі 01.09.2010

Британський екс-прем’єр Тоні Блер оприлюднив автобіографію, в якій докладно змалював свої 10 років при владі. В книжці знайшлося місце й для його наступника Ґордона Брауна… Але сам Браун від цього, мабуть, не в захваті.
“Зупини Блера”: у Франції розпочато акцію проти призначення Тоні Блера президентом ЄС

“Зупини Блера”: у Франції розпочато акцію проти призначення Тоні Блера президентом ЄС 12.02.2008

Запровадження посади президента ЄС передбачає нова Лісабонська угода і Тоні Блер є одним з найімовірніших кандидатів.

La Repubblica: Тоні Блер підкоряє Європу 16.01.2008

Märkische Allgemeine: „Тоні Блер ходить по битому склу” 22.02.2007

Чи врятує Європу Тоні Блер? 12.06.2005