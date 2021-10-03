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Тоні Блер - британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тоні Блер".
З 1994 до 2007 року Тоні Блер очолював Лейбористську партію у Великобританії, а з 1997 до 2007 був британським прем'єр-міністром. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
"Комісія Чілкота" оприлюднила доповідь про роль Великобританії у війні в Іраку. Висновок: рішення уряду Блера про початок операції було передчасним та не підготовленим, британський уряд недооцінив наслідки вторгнення. На розслідування експертам знадобилося 7 років.