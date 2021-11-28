Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

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Консервативний політик Петр Фіала змінив популіста Андрея Бабіша на посаді очільника уряду Чехії. DW з'ясовувала найважливіше про Фіалу та його політичні уподобання.
Серед чеських політиків Петр Фіала незвично вирізняється. Він католик, який регулярно відвідує церкву, у країні, де лише 12 відсотків з більш ніж десяти мільйонів жителів кажуть, що вони релігійні. Він є першим професором університету на високій державній посаді з часів першого президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика. І він упродовж трьох десятиліть одружений з однією жінкою, з якою виховує трьох дітей.
Фіала абсолютно не відповідає іміджеві учасника виборчої боротьби в добу Twitter-комунікації та передвиборчих кампаній, які більше схожі на маркетингові шоу. Але йому на чолі правоцентристської коаліції SPOLU, що складається з ліберально-консервативної Громадянської демократичної партії (ODS), ліберальної TOP 09 і Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії (KDU-CSL), вдалося здобути перемогу на парламентських виборах, що відбувалися у країні 8 і 9 жовтня.
Фіала обійшов Андрея Бабіша - олігарха, який зі своєю популістською партією АНО вісім років займав провідні позиції у чеській політиці. І про створення урядової коаліції у складі SPOLU, партії Старости та незалежні (STAN) та Чеської піратської партії він також домовився. Коаліція Петра Фіали має в парламенті впевнену більшість у 108 з 200 депутатських мандатів. Така однозначна розстановка політичних сил змусила президента Мілоша Земана, який є прихильником Бабіша, доручити Фіалі формування уряду і призначити його прем'єр-міністром 28 листопада.
Фіала походить із поважної буржуазної родини. Його дід був юристом і важливим чиновником у роки першої Чехословацької Республіки, яка існувала з 1918-го до 1938 року. Бабуся по батьковій лінії була єврейкою. Під час нацистської окупації (1939-1945 роки) всю родину, включно з батьком Петра Фіали Ігорем, який кілька місяців тому помер, депортували до концтабору.
Петр Фіала народився 1957 року, в університеті вивчав чеську мову та історію, з 1989 року брав участь в акціях католицької церкви проти комуністичної диктатури. Релігія - важлива частина його життя. "Я сам прийшов до віри, - розповів Фіала в інтерв'ю інтернет-порталу Prostor X. - Хрестився у віці 22 років, і відтоді віра для мене - щось дуже важливе".
Після 1989 року Фіала став одним із засновників нової чеської політичної науки. Був професором, а потім двічі - ректором університету Масарика в Брно, який разом з Карловим університетом у Празі належить до найкращих вишів у країні. У 2012 році він обійняв посаду міністра освіти в уряді Петра Нечаса з ODS, а після відставки його Кабінету та нищівної поразки на виборах у 2014 році очолив цю партію. Передвиборчу коаліцію SPOLU Фіала створив, ставши її лідером, лише навесні 2021 року.
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"Успіх цього вченого-політолога у політиці унікальний для Чехії, - каже професор Станіслав Балік, декан факультету соціальних наук в університеті Масарика. - Один із талантів, якими наділений Петр Фіала, - це здатність шукати і знаходити здоровий компроміс". Саме завдяки цьому таланту, як вважає Балік, Фіалі й вдалося сформувати коаліцію SPOLU.
Мікулаш Бек, який у 2011 році замінив Фіалу на посаді ректора університету Масарика, вважає, що "Фіалі тепер буде потрібне насамперед терпіння та далекоглядність, а також здатність прислухатися до іншої думки та шукати компроміси". Але чого новому прем'єру, як людині з академічних кіл, не вистачає, каже Бек в інтерв'ю DW, то це наближеності до народу та харизми, які допомогли прийти до влади президентові Мілошу Земану та попередникові Фіали на посаді прем'єра Чехії Андрею Бабішу.
Петр Фіала - типовий університетський науковець, це проявляється у схильності до пошуку раціональних рішень, вважає Ярослав Міллер, колишній ректор Університету Палацького в Оломоуці, а тепер - ректор Англо-Американського університету у Празі. "Я бачив його на одному передвиборчому заході в невеликому місті, - згадує співрозмовник DW. - Фіала був у костюмі і звертався до людей у своєму академічному стилі, який був, очевидно, далекий від тіток з сумками, що поверталися з магазинів". Але те, чого йому як політику не вистачає, додає Міллер, Фіала компенсує відмінним знанням справи і здатністю ухвалювати рішення на основі наявних фактів".
Після кількох років перебування при владі олігарха-популіста Бабіша якості, які, на перший погляд, не спроможні привабити виборців, виявилися перевагою. "Причина успіху Фіали, який завжди поводиться ввічливо і одягається, як англійський джентльмен, - у нетиповій ситуації, що склалася після кількох років перебування при владі уряду Бабіша", - вважає Павло Маскаринець, політолог з Університету Яна Євангелісти Пуркіне в Усті-над-Лабем.
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"Якби в ситуації, що склалася після кількох років правління Бабіша, не було створено виборчу коаліцію, політику на кшталт Фіали було б важко одержати прихильність виборців", - зазначає експерт у розмові з DW. Новий прем'єр Чехії жодною мірою не прикрашає складну ситуацію, в якій його уряд розпочинає роботу. "Чеська Республіка перебуває у найважчій фазі своєї пострадянської історії. Нашій країні доводиться боротися не лише з кризою, спричиненою коронавірусом, а й із наслідками безвідповідальності попереднього уряду", - вважає Фіала.
Попри критику, опозиція також визнає позитивні риси нового прем'єра. "Він - консерватор, який послідовно обстоює свою позицію, використовуючи спокійний тон і без емоцій", - зазначає в інтерв'ю DW Діта Чаранзова, заступниця голови Європарламенту, членкиня партії Бабіша АНО.
У питаннях, що стосуються європейської та міжнародної політики, Фіала може покластися на свої глибокі знання принципів функціонування ЄС. "Він чудово розуміється на проблемах європейської інтеграції і написав про це кілька книжок, які отримали схвальні відгуки. У ЄС він може повною мірою використати своє вміння вести переговори і домагатися компромісів", - вважає Станіслав Балік. Водночас Фіала зберігає свої консервативні та реалістичні позиції. "Я є більшим оптимістом щодо валюти євро, ніж Петр Фіала, - каже Мікулаш Бек. - Але ми завжди мали дружні розбіжності, з якими можна миритися і працювати". На думку політолога Маскаринця, Фіала навряд чи зробить євро національною валютою Чехії. "Але він може повернути Чеську Республіку в мейнстрим європейської політики", - переконаний експерт.