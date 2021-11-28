Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

Серед чеських політиків Петр Фіала незвично вирізняється. Він католик, який регулярно відвідує церкву, у країні, де лише 12 відсотків з більш ніж десяти мільйонів жителів кажуть, що вони релігійні. Він є першим професором університету на високій державній посаді з часів першого президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика. І він упродовж трьох десятиліть одружений з однією жінкою, з якою виховує трьох дітей.

Професор Фіала переміг олігарха Бабіша

Фіала абсолютно не відповідає іміджеві учасника виборчої боротьби в добу Twitter-комунікації та передвиборчих кампаній, які більше схожі на маркетингові шоу. Але йому на чолі правоцентристської коаліції SPOLU, що складається з ліберально-консервативної Громадянської демократичної партії (ODS), ліберальної TOP 09 і Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії (KDU-CSL), вдалося здобути перемогу на парламентських виборах, що відбувалися у країні 8 і 9 жовтня.

Фіала обійшов Андрея Бабіша - олігарха, який зі своєю популістською партією АНО вісім років займав провідні позиції у чеській політиці. І про створення урядової коаліції у складі SPOLU, партії Старости та незалежні (STAN) та Чеської піратської партії він також домовився. Коаліція Петра Фіали має в парламенті впевнену більшість у 108 з 200 депутатських мандатів. Така однозначна розстановка політичних сил змусила президента Мілоша Земана, який є прихильником Бабіша, доручити Фіалі формування уряду і призначити його прем'єр-міністром 28 листопада.

Католик з єврейським корінням

Фіала походить із поважної буржуазної родини. Його дід був юристом і важливим чиновником у роки першої Чехословацької Республіки, яка існувала з 1918-го до 1938 року. Бабуся по батьковій лінії була єврейкою. Під час нацистської окупації (1939-1945 роки) всю родину, включно з батьком Петра Фіали Ігорем, який кілька місяців тому помер, депортували до концтабору.

Петр Фіала народився 1957 року, в університеті вивчав чеську мову та історію, з 1989 року брав участь в акціях католицької церкви проти комуністичної диктатури. Релігія - важлива частина його життя. "Я сам прийшов до віри, - розповів Фіала в інтерв'ю інтернет-порталу Prostor X. - Хрестився у віці 22 років, і відтоді віра для мене - щось дуже важливе".

З університету в політику

Після 1989 року Фіала став одним із засновників нової чеської політичної науки. Був професором, а потім двічі - ректором університету Масарика в Брно, який разом з Карловим університетом у Празі належить до найкращих вишів у країні. У 2012 році він обійняв посаду міністра освіти в уряді Петра Нечаса з ODS, а після відставки його Кабінету та нищівної поразки на виборах у 2014 році очолив цю партію. Передвиборчу коаліцію SPOLU Фіала створив, ставши її лідером, лише навесні 2021 року.

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"Успіх цього вченого-політолога у політиці унікальний для Чехії, - каже професор Станіслав Балік, декан факультету соціальних наук в університеті Масарика. - Один із талантів, якими наділений Петр Фіала, - це здатність шукати і знаходити здоровий компроміс". Саме завдяки цьому таланту, як вважає Балік, Фіалі й вдалося сформувати коаліцію SPOLU.

Не народний трибун

Мікулаш Бек, який у 2011 році замінив Фіалу на посаді ректора університету Масарика, вважає, що "Фіалі тепер буде потрібне насамперед терпіння та далекоглядність, а також здатність прислухатися до іншої думки та шукати компроміси". Але чого новому прем'єру, як людині з академічних кіл, не вистачає, каже Бек в інтерв'ю DW, то це наближеності до народу та харизми, які допомогли прийти до влади президентові Мілошу Земану та попередникові Фіали на посаді прем'єра Чехії Андрею Бабішу.

Андрей Бабіш

Петр Фіала - типовий університетський науковець, це проявляється у схильності до пошуку раціональних рішень, вважає Ярослав Міллер, колишній ректор Університету Палацького в Оломоуці, а тепер - ректор Англо-Американського університету у Празі. "Я бачив його на одному передвиборчому заході в невеликому місті, - згадує співрозмовник DW. - Фіала був у костюмі і звертався до людей у ​​своєму академічному стилі, який був, очевидно, далекий від тіток з сумками, що поверталися з магазинів". Але те, чого йому як політику не вистачає, додає Міллер, Фіала компенсує відмінним знанням справи і здатністю ухвалювати рішення на основі наявних фактів".

Що допомогло Фіалі перемогти на виборах

Після кількох років перебування при владі олігарха-популіста Бабіша якості, які, на перший погляд, не спроможні привабити виборців, виявилися перевагою. "Причина успіху Фіали, який завжди поводиться ввічливо і одягається, як англійський джентльмен, - у нетиповій ситуації, що склалася після кількох років перебування при владі уряду Бабіша", - вважає Павло Маскаринець, політолог з Університету Яна Євангелісти Пуркіне в Усті-над-Лабем.

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"Якби в ситуації, що склалася після кількох років правління Бабіша, не було створено виборчу коаліцію, політику на кшталт Фіали було б важко одержати прихильність виборців", - зазначає експерт у розмові з DW. Новий прем'єр Чехії жодною мірою не прикрашає складну ситуацію, в якій його уряд розпочинає роботу. "Чеська Республіка перебуває у найважчій фазі своєї пострадянської історії. Нашій країні доводиться боротися не лише з кризою, спричиненою коронавірусом, а й із наслідками безвідповідальності попереднього уряду", - вважає Фіала.

Діта Чаранзова

Чеська опозиція про Фіалу

Попри критику, опозиція також визнає позитивні риси нового прем'єра. "Він - консерватор, який послідовно обстоює свою позицію, використовуючи спокійний тон і без емоцій", - зазначає в інтерв'ю DW Діта Чаранзова, заступниця голови Європарламенту, членкиня партії Бабіша АНО.

У питаннях, що стосуються європейської та міжнародної політики, Фіала може покластися на свої глибокі знання принципів функціонування ЄС. "Він чудово розуміється на проблемах європейської інтеграції і написав про це кілька книжок, які отримали схвальні відгуки. У ЄС він може повною мірою використати своє вміння вести переговори і домагатися компромісів", - вважає Станіслав Балік. Водночас Фіала зберігає свої консервативні та реалістичні позиції. "Я є більшим оптимістом щодо валюти євро, ніж Петр Фіала, - каже Мікулаш Бек. - Але ми завжди мали дружні розбіжності, з якими можна миритися і працювати". На думку політолога Маскаринця, Фіала навряд чи зробить євро національною валютою Чехії. "Але він може повернути Чеську Республіку в мейнстрим європейської політики", - переконаний експерт.