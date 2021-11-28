Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Петр Фіала, лідер блоку центристських та правоцентристських опозиційних партій, які перемогли на виборах в Чехії у жовтні, склав присягу як новий прем'єр-міністр Чехії. Церемонія відбулася в неділю, 28 листопада, у замку Лани неподалік Праги.

Церемонія відбулась за участю 77-річного президента Чехії Мілоша Земана, який перебував на ній за перегородкою зі скла через позитивний тест на коронавірус, повідомляє агенція dpa. Земан, який хворіє на цукровий діабет та невропатію ніг, сидів у інвалідному візку.

Нині не зрозуміло, коли Земан призначить увесь склад уряду, зазначає агенція AP. Планується, що президент зустрінеться з кандидатами в міністри з понеділка до 13 грудня. Доти ж на чолі уряду залишиться мультимільярдер Андрей Бабіш, який після поразки на парламентських виборах подав у відставку.

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Новому уряду доведеться боротися з хвилею COVID-19 та енергетичною кризою після краху великого постачальника електроенергії, зауважує Reuters. Також нова коаліція планує переробити державний бюджет на 2022 рік, аби скоротити дефіцит.

Хто такий Фіала?

57-річний Фіала з весни 2021 року очолює правоцентристську коаліцію SPOLU, що складається з ліберально-консервативної Громадянської демократичної партії (ODS), ліберальної TOP 09 та Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії (KDU-CSL). Разом вони здобули перемогу на парламентських виборах, що проходили 8 і 9 жовтня, отримавши більшість у 108 з 200 депутатських мандатів.

Правоцентристська коаліція обійшла Андрія Бабіша - олігарха, який зі своєю популістською партією АНО вісім років панував у чеській політиці.

Фіала був професором, а потім - двічі - ректором університету Масарика в Брно, який змагається з Карловим університетом у Празі за звання найкращого вишу в країні. З 2012 по 2013 роки обіймав посаду міністра освіти в уряді Петра Нечаса з ODS, а після відставки його кабінету та нищівної поразки на виборах у 2014 році очолив цю партію.