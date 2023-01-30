В Україні розпочато обмін ламп розжарювання на LED-лампи

За програмою ЄС, Укрпошта почала безплатний обмін ламп розжарювання на LED-лампи. Уряд ставить собі за мету обміняти в такий спосіб 50 мільйонів ламп.

Відділення "Укрпошти" в обласних центрах України почали обмін ламп розжарювання на LED-лампи. Починаючи від 30 січня, українці можуть безплатно обміняти п'ять ламп розжарювання на енергоощадні лампи. Уряд сподівається, що таким чином вдасться зменшити споживання електроенергії на 7-10 відсотків під час пікових навантажень енергосистеми, яка є сильно пошкодженою внаслідок російських обстрілів.

Така акція із заміни ламп відбувається за фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Наприкінці минулого року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала відповідну ініціативу президента України Володимира Зеленського.

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Мільйони LED-ламп від Євросоюзу

Офіційно програма обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала в понеділок, 30 січня, на київському Головпоштамті. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, який був присутній під час запуску програми, заявив, що Єврокомісія виділила українцям 30 мільйонів енергоощадних ламп.

Глава представництва ЄС в Україні назвав російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру "прагненням перетворити зиму на зброю у війні проти українського народу", позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та домівки електроенергії, опалення та води. "Це - воєнні злочини, вони не можуть залишатися безкарними", - наголосив Маасікас. Він висловив переконання, що кожна замінена на енергоефективну лампочка розжарювання працюватиме на перемогу України.

Маасікас також привітав приєднання Франції до цієї програми. За його словами, Париж готовий надати ще п'ять мільйонів LED-ламп. Своєю чергою, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявила, що метою українського уряду є заміна 50 мільйонів ламп і Кабмін шукає донорів для закупівлі ще 15 мільйонів LED-ламп. Як пояснив віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, результатом цих заходів має стати заощадження одного гігавата електроенергії в часи пікових навантажень.

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Обмін в усій Україні

На першому етапі обміняти лампи розжарювання на енергоощадні можна лише в обласних центрах, а також в містах Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг. Уряд вважає, що саме ці міста споживають найбільше електроенергії. Але на наступних етапах реалізації програми обміну вона запрацює у відділеннях "Укрпошти" в усіх містах і селах держави. Уникнути черг та браку LED-ламп на обмін можна через попереднє замовлення в додатку для смартфонів "Дія". Замовлення буде чинне впродовж п'яти днів, а якщо замовник не встигне здійснити обмін за цей час, замовлення слід буде зробити ще раз. Але завітати до відділень "Укрпошти" всім охочим обміняти лампи можна і без попереднього замовлення, слід лише мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

"Укрпошта" має обмінювати тільки ті лампи розжарювання, що ще працюють. Але гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський сказав, що навряд чи поштарям вдасться організувати масову перевірку їхньої працездатності. "Ми сподіваємося на сумлінність громадян. Та навіть якщо на обмін потрапить якась кількість згорілих ламп, ми все одно досягнемо своє мети. Адже кожна LED-лампа споживає у вісім разів менше електроенергії", - сказав Смілянський. За його словами, "Укрпошта" має найбільшу мережу відділень, що дає можливість скористатися програмою обміну ламп кожному українцю.